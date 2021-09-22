PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR AUGUST 2021
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $125.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $11,658.90; A-1 AUTO SERVICE, $6,233.25; ACA PRODUCTS, $281.78; ACTION LOCK SERVICE, $179.50; ADVANCED CABINETRY, INC., $2,585.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,590.96; AIRGAS USA, LLC, $833.99; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $2,750.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $2,822.50; ANDERSON, EMILY, $87.70; ANDERSON, JASON, $1,735.92; ANEW SEPTIC, $760.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APEX SOFTWARE, $1,385.00; ARGYS PLUMBING, INC., $299.48; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $9,749.84; ATCO INTERNATIONAL, $167.00; ATMOS ENERGY, $1,682.57; AUTO ZONE INC., $1,490.55; AUTONATION FORD LITTLETON, $95,102.00; AUTO-OWNERS INSURANCE, $409.00; AV-TECH ELECTRONICS, INC., $155.20; BAKER, KEITH, $563.98; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BIG O TIRES #6162, $25.00; BILLESBACH, JAMIE, $125.00; BOB BARKER COMPANY, INC., $1,087.62; BUENA VISTA ROASTERY, $123.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $291.83; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $453.37; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,235.26; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,441.15; C & J AUTOMOTIVE, $3,015.36; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $409.23; CAOA, $50.00; CAPITAL ONE, $249.77; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $195.87; Castendyk, Devin, $150.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $670.00; CEBT, $254,427.07; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $1,000.00; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $51,300.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $308.66; CenturyLink, $3,223.69; CENTURYLINK QCC, $4,807.52; CHAFFEE COUNTY DHS, $21,228.48; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $4,010.50; CHAFFEE COUNTY HOUSING DEPARTMENT, $139,110.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $759.77; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $474,361.14; CHAFFEE PRINTING CENTER, $669.48; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $857.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $5,000.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $144.98; CITY OF SALIDA, $4,534.00; CITY SERVICE VALCON, $32,584.87; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $450.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,645.04; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,280.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,884.91; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $948.50; COLORADO ASSOCIATION OF TAX APPRAISERS, $85.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,002.92; COLORADO COMPRESSED GASES, $128.80; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $2,572.50; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $493.50; COMMUNICATION SOLUTIONS, $492.87; COPELAN, JOSHUA, $319.52; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $795.31; CP’S PORTABLES, $120.00; CRABTREE GROUP, INC., $40.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $480.15; CREST COUNSELING SERVICES, $125.00; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DE VOY, DANE, $105.00; DEPT OF LABOR BOILER INSPECTION, $180.00; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $7,413.75; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $127,998.24; DOUMAS, THOMAS, $100.00; DUNN, SUSAN H., $35.00; DWYER, ANNE, $113.27; EL PASO COUNTY CORONER, $4,500.00; ELECTION CENTER, $509.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $170.00; EMERALD CARPET CARE, $1,238.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $29.20; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,230.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $154.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELL, JADE, $585.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, DEBBIE, $12.98; FESENMEYER, JERRY A., $1,150.00; FREMONT COUNTY (AIRPORT), $900.00; FRITZ, JONATHAN PAUL, $3,857.36; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GCR TIRES & SERVICE, $7,676.74; GERTZ, DAVID, $467.00; GILES, JANINE, $176.65; GOBINS INC, $4,519.56; GOOGLE LLC, $454.43; GOVCONNECTION, INC., $346.85; GRANZELLA, RUSSELL, $129.24; GREINER, GARY, $2,500.00; GTS, $45.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $3,827.16; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $659.00; HADLEY TAYLOR, $600.00; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $2,472.60; HARFORD, PAUL, $125.00; HAYDEN HEDMAN, $900.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $825.00; HELD, HANK, $100.00; HENRY SCHEIN INC., $7,728.04; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $150.80; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HOME DEPOT PRO, $806.92; HORNE, ANDERSON, $150.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,255.03; HYLTON LUMBER CO., $29.84; HYLTON. LESLIE, $88.00; IHS PHARMACY, $2,501.77; IMPRESCO LLC, $216.48; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $37.55; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $600.00; JENNINGS, BRENDA, $28.80; JOHN DEERE FINANCIAL, $44.94; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $393,410.20; JONES, KURT M., $476.49; JONES, NELSON, $204.98; KAKKAR, MANSI, $668.00; KALIVODA, NOPAVAN T, $1,080.00; KAPLAN KIRSCH & ROCKWELL, $375.00; KELLY, DAVID M., $50.00; KERSTING, JULIE, $40.00; KIMBALL MIDWEST, $702.41; KNIGHT SECURITY SERVICES, $311.94; KONE PASADENA, $2,765.32; KUBAT EQUIPMENT & SERVICE, $4,264.45; L.N. CURTIS AND SONS, $92.81; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $1,538.40; LAMB, MARGARET, $150.00; LAUDENSLAGER, GREG, $1,000.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,305.98; LEGALSHIELD, $216.25; LOWERY PROPERTY ADVISORS, $70.00; LUDWIG, GARY, $40.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $950.00; MANSHEIM, BILL, $1,300.00; MARTINEZ, JANELLA, $38.50; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $95.08; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $5,324.45; MCFARLAND OIL CO., INC., $18,584.78; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $496.52; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,007.92; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,479.19; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $4,800.00; MIKE’S GARAGE, $907.83; MISHMASH ELECTRIC, INC., $90.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $324.00; MONTROSE WATER FACTORY, $395.25; MORRIS, DEBRA M., $1,300.00; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $6,276.15; MOUNTAIN MAIL, $3,801.56; MUNIREVS, $1,250.00; MYERS, LOGAN, $1,120.00; NAY, MICHELLE, $86.54; NUTTER, JULIE R., $159.62; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; ORRILL, BEVERLY, $428.29; ORRILL, MIKE, $475.86; OTAK, $13,127.59; Pavement Stencil CO., $250.70; PEAK, JESS, $410.25; PEREZ-SANTALLA, VIRGINA, $130.00; POST, LINDA, $1,300.00; POWER SCREENING, LLC, $9,669.50; PRESSLY, LEANNE, $43.75; PRO V EXPRESS, $56.83; PROGRESSIVE ALARMS, $90.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $80.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QTPOD, $427.72; QUILL CORPORATION, $974.39; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; READY COMM, $839.15; REED, TARA, $1,225.00; RICE, REBECCA, $150.00; RIVER RUNNERS, $40.00; RIVERSIDE TROPHIES, $59.95; ROBERTS, RICK, $19.96; ROSHAMBO, LLC, $300.00; ROWELL, ANGEL, $2,156.45; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAGE GENERATION, $224.63; SALIDA ACE HARDWARE, $5,244.51; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $213.25; SALIDA AUTO PARTS, $2,369.51; SALIDA AUTO SALES, $1,293.60; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $344.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,107.42; SALIDA TECH, INC., $12,310.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,323.73; SANOFI PASTEUR, INC, $483.74; SARAH F. WHITTINGTON PC, $8,054.00; SCANGA MEAT CO., $315.44; SCOTT, JOEL, $40.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SELLARS PROJECT SPACE, $91,800.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $2,674.76; SHEHANE, JUDITH, $300.00; SHIP N THINGS, $49.60; SKYLINE STEEL, $19,837.60; SLOW MONEY INSTITUTE, $1,000.00; SORUM TRACTOR COMPANY, $401.17; SOULCRAFT BREWING, $165.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $970.00; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $885.00; SOUTHWEST CENTENNIAL CORPORATION, $920.00; SSCOR INC., $132.27; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,161.64; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $75.00; SYSCO DENVER, $6,390.93; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $2,215.50; THE ALLIANCE: SART, $550.00; THE ARTWORKS, $16,374.00; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $272.86; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $315.29; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $8,175.51; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $243.65; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $535.92; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $217.94; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $9,236.97; TRIPLETT, ASHLEY, $79.44; TRYG GROUP, LLC, $23,761.56; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,936.67; U.S. BANK, $73,795.18; UAACOG, $290,000.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,680.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $381.25; URBONAS, WAYNE, $39.25; VALLEVONA, ROBERT A., $300.00; VAXCARE, $533.93; VELTRI, JOSEPH, $107.78; VENES, REBECCA, $60.00; VERIZON WIRELESS, $5,092.85; VISTA WORKS, $138.25; WAGNER EQUIPMENT CO, $228.19; WARTMAN, DANIEL, $358.00; WEIDMANN, MARA, $54.13; WELCH, JENNIFER, $750.00; WELLNESS SCREENING LLC, $433.80; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $472.57; WESTERN RECREATION IND., INC., $24.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $347.88; WOLD, $3,139.05; WOOD GROUP PLC, $2,189.50; WORLD FUEL SERVICES INC., $9,289.16; XCEL ENERGY, $5,924.72; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $437.88;
$2,539,756.26
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times September 23, 2021
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