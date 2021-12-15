PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR NOVEMBER 2021
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $50,952.79; a church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $5,398.84; Abigail Smedly, $42.18; ACA PRODUCTS, $4,857.25; ACTION LOCK SERVICE, $65.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,959.63; AIRGAS USA, LLC, $203.30; Alexandra Jacobs, $121.92; ALLEGRETTI, JOSHUA, $75.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALLISON, SHAWN, $70.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $577.50; ANDERSON, EMILY, $333.68; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $89.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $354.38; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $5,692.00; ARK VALLEY VOICE, $664.00; ATMOS ENERGY, $4,580.59; AUTO TRUCK GROUP, $15,457.00; AUTO ZONE INC., $606.63; BAILEY, NANCY, $700.00; BAKER, KEITH, $230.47; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BELLINGAR, CLINTON, $213.04; Bethany Quintana, $20.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $93.95; BOWIE INDUSTRIES, INC., $1,303.86; BRADY BROTHERS, INC., $100.03; BRADY, EVAN, $300.00; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $113.19; BUENA VISTA ROASTERY, $170.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $266.93; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,255.39; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,215.08; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $352.71; CAPITAL ONE, $2,808.57; CARLSTROM, ANDREA, $178.37; Castendyk, Devin, $100.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $37.00; CEBT, $248,179.58; CenturyLink, $3,520.92; CENTURYLINK QCC, $2,398.77; CHAFFEE CNTY COMMISSIONER, $320.00; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $446.80; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $981.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $58.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $467,001.59; CHAFFEE PRINTING CENTER, $43.80; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $2,000.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $300.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $380.25; CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES, IN, $34,935.56; COIT, ROGER, $143.77; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,711.71; COLO. DEPT DIV OF OIL & PUBLIC SAFETY, $210.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $705.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,311.01; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,638.97; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $948.50; COLORADO BARRICADE CO., $1,681.88; COLORADO CARWASH, $142.25; COLORADO COMPRESSED GASES, $712.24; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $100.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMFURT GAS INC., $16.64; COMMUNICATION SOLUTIONS, $57.50; COMMUNITY RESOURCE CENTER, $2,000.00; COPPER, DEE DEE, $107.12; CORVINUS GROUP, LLC, $1,784.47; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $3,575.00; CP’S PORTABLES, $350.00; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; CWMA, $249.00; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $195.90; DE VOY, DANE, $70.00; DELANEY, CLAYTON, $64.40; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $1,114.20; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $2,702.00; Diesel Laptops LLC, $595.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DOI/BLM, $80.00; DOUMAS, THOMAS, $150.00; DUDE SOLUTIONS, $5,343.24; DUNN, SUSAN H., $192.50; EATON, MARC, $300.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $15.00; EMERGENCE INSTITUTE, $424.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; ESRI, INC., $700.00; EZ-LINER, $5,725.97; FAMILY FRIENDLY COURT, $47.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $180.28; FERRETTI, JENNIFER, $216.04; FESENMEYER, JERRY A., $650.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $125.00; FIRST STREET FLOORING, $2,457.01; Franco Stucco, $295.75; FRANCO, CASSONDRA, $13.00; FRONT RANGE ELECTRICAL ENGINEERING, $4,700.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $508.88; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GASTELLUM, RICHARD, $40.00; GCR TIRES & SERVICE, $355.13; GENERAC POWER SYSTEMS, INC., $36,043.53; GOBINS INC, $2,097.54; GOOGLE LLC, $426.95; GOVCONNECTION, INC., $1,622.19; GRAFIX SHOPPE, $294.52; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $150.80; GREINER, GARY, $897.36; GTS, $45.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $469.17; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $371.50; GUNSMOKE TOWING LLC, $410.00; HADLEY TAYLOR, $300.00; HADLEY, JOSH, $300.00; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $1,078.47; HEALTH FIRST, $117.17; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $3,633.45; HIGH COUNTRY AUCTION, $200.00; HIMSCHOOT, SCOTT E., $406.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HOME DEPOT PRO, $545.00; HORIZON DENTAL PC, $729.00; HORNE, ANDERSON, $150.00; HOUSING COLORADO, $335.00; HRRMC, $5,185.73; HRRMC PHARMACY DEPT., $765.74; HUFFMAN, NICK, $212.46; HUNT, NANCY, $51.03; HYDROPRO FIRE SPRINKLER COMPANY, $1,501.00; HYLTON LUMBER CO., $59.51; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $345.00; IDENTIFIX, $1,428.00; IMPRESCO LLC, $707.70; JOHN DEERE FINANCIAL, $947.62; JOHNNY APPLE TREE CARE, $2,068.00; JONES, NATHAN, $100.00; Karryn Christiansen, $275.91; KHEN-LP, $4,680.00; KIMBALL MIDWEST, $759.79; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; KSBV, $300.00; KUESTER, KATHLEEN, $47.56; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $10,000.50; LARSON, TOM, $800.00; LAUDENSLAGER, GREG, $1,000.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $47.67; LEGALSHIELD, $216.25; LILA VERONICA CONSULTING, LLC, $1,200.00; LITTLE CAMBODIA, $500.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $60,923.18; Lochness Medical Supplies, $118.40; MARQUIS, EMILY, $507.50; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $975.04; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,255.68; MGT OF AMERICA CONSULTING, LLC, $500.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,636.17; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $274.73; MOBILE RECORD SHREDDERS, $108.00; MONTROSE WATER FACTORY, $373.00; Motion & Flow Control Products, INC, $255.35; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $11,250.00; MOUNTAIN MAIL, $5,235.46; MUNIREVS, $1,250.00; Mustafa Al-Mafrachi, $264.62; NACO, $450.00; NASON, CATHY, $88.00; NAY, MICHELLE, $587.65; NUTTER, JULIE R., $101.37; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $423.42; ORRILL, BEVERLY, $531.87; ORRILL, MIKE, $189.24; OTAK, $75,440.64; PAPP, ZECHARIAH, $243.60; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $270.22; PAYSON, JUSTIN, $275.00; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PETERSON, SCOTT, $793.08; PIPER MADISON, LLC, $2,000.00; PONCHA LUMBER, $445.20; PONS, DIEGO, $212.16; POWER SCREENING, LLC, $5,825.25; PRESSLY, LEANNE, $70.00; PROGRESSIVE ALARMS, $3,305.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PULLTARPS, $183.52; QUILL CORPORATION, $106.61; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; READY COMM, $85.00; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $40.29; REED, TARA, $3,867.50; REFRIGERATION HARDWARE SUPPLY CORP., $1,450.00; RICE, REBECCA, $79.00; ROWELL, ANGEL, $1,496.84; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $14.46; SAGE GENERATION, $863.62; SALIDA ACE HARDWARE, $1,827.12; SALIDA AUTO PARTS, $2,981.00; SALIDA BUSINESS ALLIANCE, $2,000.00; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $690.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $3,982.71; SALIDA REGIONAL LIBRARY, $25.00; SALIDA TECH, INC., $23,185.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $39.20; SANDERLIN, JESSE, $248.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,380.23; SARAH F. WHITTINGTON PC, $19,353.00; SCHMIDT, JANICE H., $75.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $8,758.09; SHERWIN-WILLIAMS CO., $437.81; SHIP N THINGS, $193.91; SIMPLEVIEW, $6,125.04; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $347.08; SORUM TRACTOR COMPANY, $512.37; SOULED OUT T-SHIRTS, $140.00; SPARK Provisions, $771.13; Spencer Carpentry, $2,800.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,198.57; STEAMPLANT ( USE VENDOR #579), $750.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $227.00; STEEL STRUCTURES AMERICA, $157.85; STEPHENS, JEANETTE E., $250.58; STOLBA, ANNETTE K., $128.72; STRYKER SALES CORPORATION, $52,941.57; SULLIVAN, TOM AND DELLA, $1,500.00; SYSCO DENVER, $3,251.96; TBK Bank, $41.67; THE FARICY BOYS, $1,085.71; THE LOBBY, $3,849.00; THOMAS EVANCICH III INC., $900.00; TLC TRAVELING SMILES, $233.35; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $2,235.14; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,657.06; TOWN OF BUENA VISTA, $25,120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $141.56; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $705.44; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,228.25; Turgeon, Patrick, $146.02; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,947.43; U.S. BANK, $124,050.80; ULINE, $1,628.28; University of Colorado Springs, $2,000.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; VALLEVONA, ROBERT A., $227.86; VAN DYKE, SAM, $275.00; VENES, REBECCA, $144.81; VISTA OUTDOOR SALES, LLC, $904.68; WAGNER EQUIPMENT CO, $583.97; WAIT, TANYA, $75.40; WELLNESS SCREENING LLC, $564.80; WESTERN RECREATION IND., INC., $18.00; WHITE, ANDREW AND MONICA, $4,900.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $908.30; Will Devine, $100.00; WOLD, $17,168.99; WORLD FUEL SERVICES INC., $10,143.96; XCEL ENERGY, $7,847.69; ZAVAGE, JULIE, $1,718.87;
$1,640,901.60
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times December 16, 2021
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