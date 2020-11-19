PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR OCTOBER 2020
Vender, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $243.25; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $22,845.01; A-1 AUTO SERVICE, $6,442.18; AARMS, $225.00; ACCENT USA, $2,000.00; ACTION LOCK SERVICE, $566.00; AFLAC, $1,399.82; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,434.54; ALAMOSA COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT, $191.48; ALAMOSA NEWSPAPERS, $177.75; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $350.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $1,200.00; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $398.05; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,041.10; ANDERSON, EMILY, $82.47; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $1,050.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APRIL SHOWERS, $900.00; ARGYS PLUMBING, INC., $750.17; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $4,798.30; ARK VALLEY VOICE, $832.50; ATCO INTERNATIONAL, $250.98; ATHA, MAXWELL, $275.00; ATKINSON, MELVIN, $25,878.00; ATMOS ENERGY, $1,918.00; AUTO ZONE INC., $171.32; AVILA, TONDA, $28.93; BAKER, KEITH, $385.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BOBCAT OF THE ROCKIES, $35.34; BOLTON, ROBERTA L., $151.40; BRADY INDUSTRIES, LLC, $132.57; BUENA VISTA ROASTERY, $123.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $73.15; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $231.84; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,095.05; C & J AUTOMOTIVE, $1,981.34; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $102.46; CDPHE (ASD-AR-B1), $1,077.50; CDPHE (FOOD SERVICE), $430.00; CEBT, $250,397.15; CENTURYLINK QCC, $4,905.45; CHAFFEE COUNTY CLERK, $10.98; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $24,271.14; CHAFFEE COUNTY DHS, $37,229.33; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $1,357.58; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $429,986.29; CHAFFEE HOUSING TRUST, $12,500.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $616.30; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $69.95; CHARTER COMMUNICATIONS, $379.78; CHIEF PETROLEUM, $980.35; CITY OF SALIDA, $4,553.70; CITY SERVICE VALCON, $53,762.42; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,993.00; COBERLY, TRISHA, $3,375.00; COGAN, BRUCE, $100.00; COLE FOREST PRODUCTS, $2,625.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLO. DEPT OF HEALTH, $10,071.98; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $480.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $880.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,389.54; COLO. DEPT OF REVENUE, $371.26; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BARRICADE CO., $1,358.80; COLORADO CARWASH, $137.75; COLORADO CENTRAL TELECOM, $1,970.96; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $395.10; COLORADO STATE TREASURER, $9,558.35; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $375.00; COMANCHE DRIVE-IN, $880.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $345.00; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $900.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $1,100.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRABTREE GROUP, INC., $2,150.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $23.39; CREST COUNSELING SERVICES, $100.00; CURGUS, MARJO, $225.00; DAVIS, JENNIFER A., $54.66; DAVISSON, MARLIS, $10.00; DEJAY INDUSTRIES, $2,500.00; DELANEY, CLAYTON, $29.50; DELL MARKETING L.P., $1,773.95; DELUCA GAS CO., $172.81; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $48,178.02; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $42,877.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $60.00; DOON, BENJAMIN H., $400.00; DUNN, SUSAN H., $560.00; ENVIROSAFETY, $10,186.81; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $31.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELL, JADE, $45.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $1,100.00; FOX, THOMAS W., $2,475.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $1,057.50; FRIEDA, DERIK, $1,494.99; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $525.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,690.00; GALLS, LLC, $795.79; GARNA, $13,000.00; GOBINS INC, $2,554.45; GOOGLE LLC, $442.20; GOVCONNECTION, INC., $869.14; GRAFIX SHOPPE, $92.28; GTS, $315.00; GUARDIAN TAX CO LLC, $22,535.90; GUNDERMAN AUTO BODY, $1,937.20; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $189.25; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $579.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $159.00; HELD, HANK, $200.00; HENRY SCHEIN INC., $3,377.47; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $101.20; HMC NETWORKS, INC., $300.00; HORNE, ANDERSON, $150.00; HRRMC, $3,857.36; HURLEY TRAE R, $1,028.65; HYLTON LUMBER CO., $68.20; IDENTIFIX, $1,428.00; IHS PHARMACY, $714.01; IMPRESCO LLC, $2,683.06; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $166.58; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $296.00; J.D. POWER, $480.00; JAKE, EUGENE, $650.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $176.67; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $1,457.77; JOHNSTON, SHERRI, $650.00; JONES, NELSON, $200.00; KARNUTA, KAREN, $125.00; KELLY, DAVID M., $100.00; KONE PASADENA, $1,150.00; L.N. CURTIS AND SONS, $7.50; LADY, KATIE, $125.00; LANDMARK SURVEYING, $1,462.50; LAWSON PRODUCTS, INC., $22.01; LEDS, INC., $1,196.91; LEGALSHIELD, $216.25; MAEZ, TYREL, $90.00; MARQUIS, KIM, $1,060.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $392.02; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $64.13; MCCASLAND GLASS, INC, $3,050.85; MCFARLAND OIL CO., INC., $19,284.44; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $289.65; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $743.00; MEHAFFEY, CHERYL C., $525.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $394.74; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $4,166.13; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $2,797.50; MONTROSE WATER FACTORY, $391.25; MORGAN, SANDRA, $354.09; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $4,687.00; MOUNTAIN MAIL, $4,805.56; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $50.00; NBAA, $385.00; NORTHSTAR CHEMICAL CO.INC, $149.95; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $408.86; ORRILL, BEVERLY, $343.11; ORRILL, MIKE, $2,728.34; OTAK, $8,929.33; PARK COUNTY JAIL, $45.00; PARTSMASTER, $289.49; PECHECK, MARK AND WYNNE, $500.00; PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS, INC., $583.50; PEREZ, TONY, $129.20; PERRIN, CASSANDRA, $10.00; PLAK SMACKER INC., $2,519.54; PLANNER PADS, CO., $40.48; PONCHA LUMBER, $158.08; POSTMASTER OF SALIDA, $2,200.00; PRESSLY, LEANNE, $2,371.25; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUADIENT, $66.00; QUILL CORPORATION, $357.77; READY COMM, $352.50; REED, TARA, $455.00; REIF, ADRIAN, $1,418.50; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RICE, REBECCA, $50.00; ROCKY MOUNTAIN HOME HEALTH SUPPLIES, LLC, $799.50; ROEPKE, NEIL, $107.50; RR DONNELLEY, $753.51; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $18,915.61; SALIDA ACE HARDWARE, $3,635.27; SALIDA AUTO PARTS, $145.15; SALIDA GUNSHOP, $400.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,291.69; SALIDA TECH, INC., $10,650.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,235.89; SARAH F. WHITTINGTON PC, $7,865.00; SCANGA MEAT CO., $437.72; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,314.32; SHERWIN-WILLIAMS CO., $198.02; SHIP N THINGS, $385.15; SKYLINE STEEL, $1,757.68; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,041.46; STANLEY ACCESS TECH LLC, $463.50; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,415.20; STEAMPLANT EVENT CENTER, $650.00; STEELOCK, $12,402.50; STITCHCRAFT MARKETING, $500.00; STORY CENTER, $4,500.00; STRATEGIES 360, INC., $473.64; STRYKER SALES CORPORATION, $65,627.64; SWEETIE’S, $408.50; Swift Stone and Masonry, $450.00; SYSCO DENVER, $3,187.82; TASER INTERNATIONAL, INC, $133.00; TBK Bank, $41.67; THOMAS EVANCICH III INC., $600.00; TIMBER & LAWN LLC, $69.18; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,778.65; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $141.57; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $279.99; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $1,301.15; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,171.57; TROYER, EDDIE, $1,352.40; U.S. BANK, $58,422.99; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,120.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $46.44; VERDUNITY, INC., $4,000.00; VISTA AUTO PARTS, $39.98; W.W. WHEELER ASSOCIATES, $12,180.60; WAGNER EQUIPMENT CO, $388.18; WAIT, TANYA, $29.00; WALL CONSULTING, LLC, $400.00; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $187.50; WALMART COMMUNITY BRC, $3,721.74; WASTE MANAGEMENT, $865.08; WELLNESS SCREENING LLC, $599.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $180.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,209.79; XCEL ENERGY, $4,206.78; YOUNG, MORGAN, $247.82;
$1,516,819.59
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times November 19, 2020
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