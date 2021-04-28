PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MARCH 2021
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $12,946.89; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $20,852.30; A-1 AUTO SERVICE, $1,762.37; ACA PRODUCTS, $1,000.80; ACTION LOCK SERVICE, $51.50; AFLAC, $1,258.36; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $881.25; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $52.50; ALS/PACEM, $795.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $1,300.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $780.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $326.26; AMERICAN ROAD MAINTENANCE, $16,577.10; ANEW SEPTIC, $850.00; ANGEL OF SHAVANO RECYCLING, LLC, $42,500.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $274.49; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $74,894.59; ATMOS ENERGY, $9,509.87; AUTO ZONE INC., $2,285.41; BAIDINGER, PRESTON, $60.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAYLESS, JASMINE, $33.00; BIG O TIRES #6162, $198.97; BOB BARKER COMPANY, INC., $7,982.73; BOBCAT OF THE ROCKIES, $732.23; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $75.16; BOYD, JOANN C/O Randall Boyd, $4,208.94; Budget Plumbing and Heating, $1,983.83; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $406.50; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $12,239.84; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,096.24; C & J AUTOMOTIVE, $260.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $76.70; CALVERT, WILLIAM, $195.60; CARLSTROM, ANDREA, $80.04; CDPHE (FOOD SERVICE), $774.00; CEBT, $254,758.16; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $666.92; CenturyLink, $4,323.59; CENTURYLINK QCC, $2,572.73; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $6,848.81; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,108.41; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $9,262.08; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $842.98; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $456,756.05; CHAFFEE HOUSING TRUST, $53,000.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $10.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $500.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $38.05; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CHRISTIANSEN, ROBERT, $9.84; CITY OF SALIDA, $2,687.24; CITY SERVICE VALCON, $18,597.86; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,695.04; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,365.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $523.67; COLO. DEPT OF REVENUE, $121.59; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ASPHALT SERVICES, INC., $1,750.00; COLORADO ASSESSORS ASSN., $455.00; COLORADO BARRICADE CO., $2,955.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $3,120.22; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $1,217.37; COLORADO MOUNTAIN CLUB, $5,175.00; COLORADO STANDARD, LLC, $30,829.47; COLUMBINE AUTOMOTIVE PRODUCTS SLV, $112.00; COMFURT GAS INC., $342.83; COMMUNICATION SOLUTIONS, $347.87; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $16,160.00; COOKS CORRECTIONAL, $859.51; COOKSEY, NOAH, $700.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $3,475.00; COVELL, COLLEEN, $400.00; CP’S PORTABLES, $714.62; CRAWFORD AUTO PARTS, $2,262.14; CURGUS, MARJO, $500.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; CUSHING TERRELL, $6,000.00; DAUGHERTY, JULIE, $86.63; DE VOY, DANE, $105.00; DELL MARKETING L.P., $15,025.46; DELUCA GAS CO., $3,724.45; DENVER INDUSTRIAL SALES, $7,080.90; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $38,702.21; DIGITCOM ELECTRONICS, INC, $2,400.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DOMBECK, ELIZABETH, $390.00; DOON, BENJAMIN H., $945.00; DUNN, SUSAN H., $35.00; EASTEX TOWER, LLC, $16,867.50; EATON, MARC, $55.29; EGGLESTON, DERRICK, $40.00; ENGLAND FENCE CO., $1,260.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; Evolution Edges, $5,927.59; FAMILY FRIENDLY COURT, $92.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $500.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $26.81; FOUNDATION FITNESS, $9,490.00; FOX, THOMAS W., $3,300.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $5,027.05; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,200.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GALLS, LLC, $659.60; GARNA, $12,000.00; GCR TIRES & SERVICE, $1,033.44; GOBINS INC, $2,431.70; GOLD STRIPE CONSULTING, LLC, $62.50; GOOGLE LLC, $445.91; GORBY, HEATHER, $4,525.00; GOVCONNECTION, INC., $360.10; GRAHAM & SONS CONST., INC, $1,561.96; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GTS, $90.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $137.50; HELMKE, BETH, $328.88; HENRY SCHEIN INC., $1,962.89; HIMSCHOOT, SCOTT E., $70.00; HMC NETWORKS, INC., $300.00; HOLMES GENE AND WASHKO RITA M JT, $50.00; HOME DEPOT PRO, $162.51; HRRMC, $4,155.32; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,478.50; HUNT INSURANCE GROUP, LLC, $15,407.28; HYLTON LUMBER CO., $21.96; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $477.78; IHS PHARMACY, $2,814.45; IMPRESCO LLC, $2,416.94; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $317.44; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $296.00; JACKSON, RONALD L., $285.00; JAMES, JIM, $10.02; JOHN DEERE FINANCIAL, $413.95; JONSSON, CAROLINE, $31.32; KAERCHER, CHARLOTTE, $54.31; KAMINSKY,SULLENBERGER & ASSOCIATES, INC, $350.00; KERSHAW, CLAUDIA, $240.79; KIMBALL MIDWEST, $547.14; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $1,206.42; KOMARNSKY, ANTHONY W., $990.00; KONE PASADENA, $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $55.68; L.N. CURTIS AND SONS, $64.80; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $4.10; LAWSON PRODUCTS, INC., $537.12; LEGALSHIELD, $216.25; LEXIPOL LLC, $8,520.00; LOMBARDO, DR. DAN, $1,000.00; LOS ANGELES SHERIFF’S DEPT, $40.00; MAEZ, TYREL, $90.00; MARQUIS, KIM, $1,004.18; MARTINEZ, JANELLA, $107.95; MARTINEZ, JUSTIN, $98.93; MARTINEZ, MIKE, $240.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $403.99; MCEWEN, TAMMY, $125.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $12,162.74; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $185.97; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $2,250.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,441.52; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $25,000.00; MILLER, JEFF, $54.31; MISHMASH ELECTRIC, INC., $127.50; MOBILE RECORD SHREDDERS, $248.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $196.70; MONTROSE WATER FACTORY, $552.00; MOUNTAIN MAIL, $3,376.85; MUNIREVS, $2,500.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $110.00; NOVITAS SOLUTIONS - CASHIER, $1,743.65; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $88.92; ORRILL, BEVERLY, $373.97; ORRILL, MIKE, $45.00; ORTEGA, LISA, $83.99; PARTSMASTER, $57.76; PEAK FITNESS, $5,000.00; PERCS INC., $2,500.00; PERKINS, SHARI L., $1,450.00; PESQUEIRA, GABRIELA, $33.31; PLACKNER, WILLIAM, $329.59; PONCHA LUMBER, $322.06; PORLICK, THOMAS, $16.00; PRESSLY, LEANNE, $3,271.25; PRO V EXPRESS, $54.83; PROGRESSIVE ALARMS, $120.00; PROVIDENCE PLUMBING LLC, $175.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QINFLOW, INC, $11,813.30; QUILL CORPORATION, $293.98; READY COMM, $565.00; REED, TARA, $612.50; REIF, ADRIAN, $525.00; RICE, REBECCA, $50.00; RISHAVY, JAKE, $2,422.50; ROEPKE, NEIL, $64.50; ROWELL, ANGEL, $2,824.65; RUTH AND COMPANY, $1,090.82; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SALIDA ACE HARDWARE, $958.67; SALIDA AUTO PARTS, $2,511.84; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,352.47; SALIDA TECH, INC., $9,390.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,651.41; SANOFI PASTEUR, INC, $2,099.07; SARAH F. WHITTINGTON PC, $875.00; SCANGA MEAT CO., $200.58; SHERWIN-WILLIAMS CO., $296.72; SNAP-ON TOOLS, $137.50; SOULED OUT T-SHIRTS, $3,003.46; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,205.61; STANTEC CONSULTING INC., $24,047.00; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $607.45; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $510.76; STITCHCRAFT MARKETING, $175.00; STORY CENTER, $13,250.00; STRYKER SALES CORPORATION, $22,526.43; SUNDAY LOUNGE, $3,650.00; SYSCO DENVER, $2,127.31; TANNER, DON, $75.00; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $562.50; THE ALLIANCE: SART, $450.00; THIEL, ERNST, $50.00; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,790.06; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $1,412.95; TOWN OF BUENA VISTA, $124.80; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $161.73; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $111.96; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $3,443.65; U.S. BANK, $85,977.92; ULINE, $1,048.61; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,625.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $981.25; VALLEVONA, ROBERT A., $147.13; VAXCARE, $5.87; VENES, REBECCA, $35.99; VERIZON WIRELESS, $5,321.82; VISTA AUTO PARTS, $64.93; WAGNER EQUIPMENT CO, $18,925.79; WALMART COMMUNITY BRC, $4,623.59; WATLEGAL LLC, $926.25; WEIDMANN, MARA, $209.96; WELBORN, ANGELA, $488.93; WELCH, JENNIFER, $750.00; WELLNESS SCREENING LLC, $466.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $5,018.11; WESTERN DETENTION, $1,500.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $100.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,257.59; WOOD GROUP PLC, $13,570.50; WRIGHT, SCOTT C., $15,000.00; XCEL ENERGY, $9,281.52; YOUNG INNOVATIONS, $1,418.22;
$1,718,649.37
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times April 29, 2021
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