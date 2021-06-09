PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR APRIL 2021
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,066.70; A-1 AUTO SERVICE, $1,526.64; ACA PRODUCTS, $2,141.95; AED AUTHORITY, $130.00; AEROCARE OF SALIDA, $44.48; AFLAC, $1,258.36; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $131.25; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $4,400.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $910.53; AMAZON CAPITAL SERVICES, $490.91; AMERICAN PLANNING ASSOC., $391.00; ANEW SEPTIC, $825.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $89.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGIS SOLUTIONS, INC., $5,273.00; ARGYS PLUMBING, INC., $447.17; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $38,439.26; ARKANSAS RIVER OUTFITTERS ASSOCIATION, $12,000.00; ATMOS ENERGY, $6,840.03; AUTO ZONE INC., $983.60; AXON ENTERPRISE, INC., $45,372.00; B&L Services LLC, $475.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BARTON DESIGN INC., $160.00; BELMONTE, CARMELO, $190.00; BERNDT, KENDRA, $345.00; BIG O TIRES #6162, $99.99; BINDER LIFT INC, $7,328.00; BOBCAT OF THE ROCKIES, $111.20; BOMER, TOM, $110.00; BUENA VISTA ROASTERY, $206.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $349.25; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,269.32; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,096.24; C & J AUTOMOTIVE, $524.24; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $161.72; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $39.99; Castendyk, Devin, $150.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $144.50; CDPHE (FOOD SERVICE), $344.00; CEBT, $258,039.76; CenturyLink, $2,482.91; CENTURYLINK QCC, $2,367.14; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $17,119.90; CHAFFEE COUNTY DHS, $28,666.68; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,533.41; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $7,646.31; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $780.10; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $223.60; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $437,101.03; CHAFFEE HOUSING TRUST, $50.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $30.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $160.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $280.57; CHIEF PETROLEUM, $620.81; CITY OF SALIDA, $10,785.36; CITY SERVICE VALCON, $30.00; CLARK, DYLAN, $277.30; CLASS, MIGUEL, $100.00; CLERK OF THE SUPREME COURT, $385.00; COCHRAN, KAREN, $125.00; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $550.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,695.04; COLLINS, PAUL, $150.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $6,588.06; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,620.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $740.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $561.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $179.68; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BARRICADE CO., $4,799.00; COLORADO CARWASH, $293.75; COLORADO CENTRAL TELECOM, $893.40; COLORADO COMPRESSED GASES, $211.37; COLORADO INTERACTIVE, LLC, $250.00; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $1,289.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $9,840.93; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $225.00; COMFURT GAS INC., $415.17; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $5,730.00; COPELAN, JOSHUA, $130.33; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $288.00; CP’S PORTABLES, $580.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $188.69; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DE VOY, DANE, $178.55; DEERE CREDIT, INC., $59,934.78; DELANEY, CLAYTON, $95.51; DELL MARKETING L.P., $6,884.03; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $802.46; DELUCA GAS CO., $3,375.54; DIERKS, LISA, $61.83; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DOCUSIGN INC LOCKBOX, $6,920.50; DOON, BENJAMIN H., $855.00; DOUMAS, THOMAS, $100.00; DUNN, SUSAN H., $358.75; EAGLEBOY, JESSICA, $120.00; EATON SALES & SERVICE LLC, $1,567.96; EL PASO COUNTY CORONER, $10,500.00; ELK RAVEN PHOTOGRAPHY, $300.00; EMPLOYERS COUNCIL, $6,300.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,050.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $110.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, DEBBIE, $23.25; FOX, THOMAS W., $3,150.00; FRANCO, CASSONDRA, $265.00; FRIENDS OF NRA, $350.00; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GALLS, LLC, $1,951.94; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $481.00; GILES, JANINE, $109.94; GOBINS INC, $2,930.81; GOFORTH, BRUCE, $1,200.00; GOODBULB LLC, $700.93; GOOGLE LLC, $447.08; GOVCONNECTION, INC., $911.50; GRAFIX SHOPPE, $305.46; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GTS, $45.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $3,434.75; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $242.00; HACHMANN, ABE, $50.00; HARRIS, DAMON L., $408.79; HARTMAN, TOM, $50.00; HARVEY ECONOMICS, $41,472.50; HELD, HANK, $150.00; HENRY SCHEIN INC., $3,599.34; HMC NETWORKS, INC., $650.00; HODDE, MICHELE, $61.25; HOME DEPOT PRO, $264.39; HORIZON DENTAL PC, $465.30; HORNE, ANDERSON, $250.00; HOWDESHELL, RITA, $700.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $718.87; HYLTON LUMBER CO., $273.37; IHS PHARMACY, $168.66; IMPRESCO LLC, $2,206.60; INCE, JAMIE, $2,730.87; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $26.22; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $240.60; JOHN DEERE FINANCIAL, $913.67; KAISER, ROSANNE, $56.75; KAPLAN KIRSCH & ROCKWELL, $8,461.48; KASSAR, CHRIS, $155.44; KELLY, DAVID M., $150.00; KERSTING, LON, $50.00; KIMBALL MIDWEST, $384.90; KONE PASADENA, $3,442.99; L.N. CURTIS AND SONS, $279.60; LANDMARK SURVEYING, $1,555.00; LEDS, INC., $15,284.00; LEGALSHIELD, $216.25; LOS ANGELES SHERIFF’S DEPT, $40.00; MAEZ, TYREL, $62.99; MARTIN, LISA, $23.20; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,039.71; MCCORMICK, BILL, $150.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $26,274.78; MCFARLAND, TOM, $700.00; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $169.29; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $931.84; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,039.68; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,212.05; MOBILE RECORD SHREDDERS, $264.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $370.50; MONTROSE WATER FACTORY, $432.75; MORGAN, SANDRA, $108.00; MOUNTAIN MAIL, $7,856.60; MULLENAX, LAMINE, $138.00; NAY, MICHELLE, $100.00; NELSON, TIM, $190.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $220.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OLSON, KRISTI, $23.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $30.26; ORRILL, BEVERLY, $1,031.04; ORRILL, MIKE, $400.45; OTAK, $5,211.94; OURAY MUTUAL DITCH COMPANY, $500.00; PARTSMASTER, $1,078.27; PEER COACH ACADEMY COLORADO, $1,000.00; PONCHA LUMBER, $147.36; POSTMASTER OF SALIDA, $76.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $103.06; POWERS, DEBORAH, $800.00; PRESSLY, LEANNE, $1,640.00; PROGRESSIVE ALARMS, $90.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUBLICATION PRINTERS CORP., $19,944.10; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUADIENT, $66.00; QUILL CORPORATION, $782.33; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; READY COMM, $482.50; REED, TARA, $647.50; REIMER, BRET, $272.00; RELEX INC. DBA LEXISNEXIS, $400.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RHOADS, DONNA, $22.00; RHOMAR INDUSTRIES, INC., $616.94; RICE, REBECCA, $59.00; RILEY, CINDA, $150.00; RISHAVY, JAKE, $5,130.00; ROEPKE, NEIL, $64.50; ROWELL, ANGEL, $3,002.05; RR DONNELLEY, $657.96; RUE LOGGING, $48,297.20; RUSSELL, HOLLY, $486.23; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $28.72; SAGE GENERATION, $6,934.62; SALIDA ACE HARDWARE, $1,064.33; SALIDA AUTO PARTS, $5,479.85; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $484.00; SALIDA GUNSHOP, $3,581.86; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,783.75; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $12,000.00; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $156.00; SALIDA TECH, INC., $10,500.00; SANCHEZ, ELLEN AND ANTHONY, $700.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,879.76; SARAH F. WHITTINGTON PC, $14,235.00; SCANGA MEAT CO., $357.35; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, $7,236.00; SELLON, NICHOLE, $140.27; SHEHANE, JUDITH, $250.00; SHIP N THINGS, $173.31; SIMPLEVIEW, $16,791.68; SNAP-ON TOOLS, $17.60; SOULED OUT T-SHIRTS, $898.12; STACY, MARK J., $245.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,194.67; STANTEC CONSULTING INC., $16,469.00; STITCHCRAFT MARKETING, $175.00; SYSCO DENVER, $5,875.85; TBK Bank, $41.67; TERMINIX, $4,696.24; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TIM BROWN PHOTOGRAPHY, $200.00; TIMME ELECTRIC LLC, $50.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $3,397.64; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $44,834.87; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $129.43; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $343.93; TRAVEL CARE INTERNATIONAL LLC, $649.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,107.84; TRYG GROUP, LLC, $5,863.61; U.S. BANK, $51,500.43; ULINE, $6,170.66; UMB BANK, N.A., $109,942.88; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $163.54; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VENES, REBECCA, $30.00; VERDUNITY, INC., $3,800.00; VERIZON WIRELESS, $4,734.23; W.W. WHEELER ASSOCIATES, $693.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,388.94; WAIT, TANYA, $65.54; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $270.00; WALMART COMMUNITY BRC, $2,060.23; WASTE MANAGEMENT, $1,022.54; WELCH, JENNIFER, $750.00; WELLNESS SCREENING LLC, $311.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $4,922.51; WESTERN RECREATION IND., INC., $163.95; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,943.14; WIARD, MARK, $213.75; WILLIS, JASON, $100.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $2,035.46; WOOD GROUP PLC, $4,282.00; XCEL ENERGY, $7,393.95;
$1,762,231.99
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times June 10, 2021
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.