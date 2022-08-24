PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JULY 2022
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,452.31; 50WEST PRODUCTIONS, $11,750.00; A Church, $200.00; A+ GLASS LLC, $444.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,835.88; ACA PRODUCTS, $5,589.92; AFLAC, $1,198.81; AFLAC-GROUP, $1,834.64; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $600.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $17,628.15; ANDERSON, EMILY, $841.52; ANEW SEPTIC, $945.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APEX SOFTWARE, $1,385.00; ARAPAHOE COMMUNITY COLLEGE, $2,116.05; ARGYS PLUMBING, INC., $610.88; ARK VALLEY BROADCASTING, $1,140.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $55,555.90; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $2,333.00; ATKINS, RICHARD, $118.45; ATMOS ENERGY, $2,454.26; AUTOMATION DESIGNS & SOLUTIONS, INC., $5,790.00; AUTO-OWNERS INSURANCE, $423.00; BAIDINGER, PRESTON, $75.00; BAKER, KEITH, $55.00; BENSINGER, ADAM, $398.00; Bischoff Molly, $584.03; BLUE STAR RECYCLERS, $6,335.37; BOB BARKER COMPANY, INC., $291.90; BOBCAT OF THE ROCKIES, $3,020.28; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $1,989.67; Buena Vista Ace Hardware, $153.19; BUENA VISTA ROASTERY, $216.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA SINGLETRACK COALITION, $2,500.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $9,725.53; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; C & J AUTOMOTIVE, $398.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $99.51; Campbell, Katie, $60.00; CAPITAL ONE, $2,748.28; CDPHE (ASD-AR-B1), $1,741.30; CEBT, $257,166.07; CenturyLink, $2,515.44; CENTURYLINK QCC, $2,336.50; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $3,312.50; CHAFFEE COUNTY FAIR, $27,100.00; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $61,360.61; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $8,030.71; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $990.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $544,116.28; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $8,618.54; CHAFFEE PRINTING CENTER, $734.93; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $220.25; CHAMBERLAIN, JACOB, $159.50; CHARTER COMMUNICATIONS, $274.96; CHIEF PETROLEUM, $79.87; CICHOWITZ, CHUCK, $100.00; CITY OF SALIDA, $50.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $469.00; CMI, INC., $69.62; COIT, ROGER, $240.95; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,193.36; COLO. DEPT OF HEALTH, $9,664.75; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $3,675.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $760.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,985.00; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $27,999.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $997.67; COLORADO ASSOCIATION OF TAX APPRAISERS, $550.00; COLORADO CARWASH, $212.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $1,154.35; COLORADO COMPRESSED GASES, $667.10; COLORADO DEPT. OF CORRECTIONS, $812.69; COLORADO STANDARD, LLC, $17,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $7,307.79; CONTRERAS, MARCIE, $45.00; COPPER, DEE DEE, $109.60; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $3,890.00; COSCARELLA, ALEC J., $250.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $175.88; DELANEY, CLAYTON, $498.00; DELL MARKETING L.P., $514.84; DELVE, JOSHUA, $55.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $370.08; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $20,327.10; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DUNN, SUSAN H., $253.75; EASTEX TOWER, LLC, $4,670.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $190.00; ENGLAND FENCE CO., $2,166.75; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FADING WEST, $100.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $1,107.55; FAMILY FRIENDLY COURT, $257.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $86.32; FESENMEYER, JERRY A., $1,800.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $50.00; FRANCO, CASSONDRA, $37.77; FREMONT HOME CARE, $590.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,175.00; GARNA, $20,000.00; GCR TIRES & SERVICE, $11,414.04; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $1,850.00; GOBINS INC, $3,880.50; GOOGLE LLC, $456.00; GORBY, HEATHER, $350.00; GOVCONNECTION, INC., $397.86; GOVOS, INC, $1,250.00; GRAFIX SHOPPE, $475.03; GRAHAM & SONS CONST., INC, $4,597.69; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $685.81; GRANZELLA, RUSSELL, $1,302.97; GUIDESTONE COLORADO, $713.92; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $428.00; HADLEY TAYLOR, $300.00; HEALTH FIRST, $88.36; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $9,968.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $2,074.10; Hiller, Nicole, $40.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HODGE, MARILYN, $43.39; HOME & DESIGN, LLC, $701.56; HRRMC, $5,205.80; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,607.14; HUFFMAN, JOHN, $227.34; Humanitou, LLC, $10,000.00; HYLTON LUMBER CO., $156.86; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $364.10; JANICE VOS CAUDILL, $2,525.96; JOHN DEERE FINANCIAL, $544.03; JOHNSON, LEA, $125.00; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $949.40; JUBA, MEGAN, $1,382.50; KIMBALL MIDWEST, $473.41; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; KRS STRATEGY GROUP, INC, $3,468.75; LANDMARK SURVEYING, $3,204.75; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $14.84; LAWSON PRODUCTS, INC., $545.14; LEGALSHIELD, $200.30; LOGAN SIMPSON, $34,176.98; LOPEZ, JADE, $50.00; LOWRY CONTRACTING, INC., $700.00; MACDONALD, TAMARA, $389.00; MAHNKE AUTO BODY SALIDA, $482.40; MARSHALL & SWIFT/BOECKH, LLC, $707.96; MARTINEZ, JANELLA, $140.41; MARTINEZ, MIKE, $90.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $650.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,184.46; MCFARLAND OIL CO., INC., $26,981.02; MGT OF AMERICA CONSULTING, LLC, $5,200.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,854.01; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $4,800.00; MISSOURI PARK DITCH, $20,000.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONTROSE WATER FACTORY, $413.75; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,275.00; MORGAN EXCAVATION, $50.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $266,272.50; MOUNTAIN ASPECT, $192.00; MOUNTAIN MAIL, $5,517.40; MYERS, LOGAN, $800.00; NAPA Auto Parts, $79.12; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; North American Syringe Exchange Network, $2,380.14; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OLIVER TARA, $50.00; ORRILL, BEVERLY, $740.66; ORRILL, MIKE, $175.60; OTAK, $419.85; PALZKILL, CLAUDIA C, $420.00; PARMA COMPANY, $243.24; PEAK MOTOR COACH, LTD, $171.34; PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS, INC., $2,248.88; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PIETRANTON, SHAYNA, $750.00; PONCHA LUMBER, $382.40; POST, LINDA, $225.00; PRATT, DARRELL, $6.00; PROGRESSIVE ALARMS, $3,531.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $60.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $375.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $563.59; RAMER, SAMUEL, $172.58; READY COMM, $2,161.00; REED, TARA, $1,512.50; RICE, REBECCA, $137.00; ROBERTS, RICK, $895.80; Rock Bottom, $288.00; ROSHAMBO, LLC, $1,200.00; ROWELL, NIK, $620.00; RUPSKA, HEATHER, $164.45; RUSSELL, HOLLY, $75.00; SALIDA ACE HARDWARE, $2,973.04; SALIDA AUTO PARTS, $3,895.94; SALIDA GUNSHOP, $12,058.58; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,341.75; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $12,000.00; SALIDA TECH, INC., $23,325.00; SANDERLIN, JESSE, $75.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,246.31; SARAH F. WHITTINGTON PC, $27,790.00; SCHLOTTMAN, DAVID, $100.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $13,370.62; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $327.34; SHIP N THINGS, $26.50; SIMPLEVIEW, $2,041.68; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; SPENCER, CHRISTIAN, $75.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,684.02; STATEWIDE INTERNET PORTAL AUTHORITY, $29,419.62; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $770.00; STRYKER SALES CORPORATION, $306.46; SYMBOLARTS, LLC, $600.75; SYSCO DENVER, $5,167.33; TELEFLEX LLC, $1,100.00; THE FARICY BOYS, $445.44; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $56.65; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,488.79; TOWN OF BUENA VISTA, $18,428.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $191.97; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,996.66; TRI-TECH FORENSICS, INC, $1,198.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $31,168.38; U.S. BANK, $8,047.32; UMB CARD SERVICES, $70,926.52; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $223.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; VALLEVONA, ROBERT A., $447.00; VENES, REBECCA, $60.00; VERIZON WIRELESS, $5,760.65; VISTA AUTO PARTS, $26.88; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,335.67; WAIT, TANYA, $95.89; WALKER J AUTOWORKS, $705.21; WATERSHED BV LLC, $273.00; WELLNESS SCREENING LLC, $387.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $648.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,506.63; WILDER, IRENE, $225.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $920.60; WORLD FUEL SERVICES INC., $15,404.17; XCEL ENERGY, $8,875.63;
$2,052,987.01
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times August 25, 2022
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