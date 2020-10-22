PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR SEPTEMBER 2020
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $48,534.27; A-1 AUTO SERVICE, $3,668.12; AARMS, $225.00; AARST-NRPP, $1,110.00; ACA PRODUCTS, $155.30; ACTION LOCK SERVICE, $467.00; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,289.07; ALAMOSA COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT, $19.50; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $437.50; ALPINE LUMBER, $41.94; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,874.41; ANDERSON, EMILY, $82.36; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $500.00; ANGEL OF SHAVANO RECYCLING, LLC, $27,500.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $133.98; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARAPAHOE COMMUNITY COLLEGE, $2,056.85; ARCHAMBAULT, GEORGE, $250.00; ARGYS PLUMBING, INC., $75.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $8,242.45; ARK VALLEY VOICE, $1,269.00; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $445.00; ATCO INTERNATIONAL, $2,513.58; ATHA, MAXWELL, $50.00; ATMOS ENERGY, $1,352.47; AUTO ZONE INC., $886.80; AXON ENTERPRISE, INC., $3,867.00; BAINBRIDGE, KRISTINE, $10.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BALDWIN, PATTY, $10.00; BARRON, HEATHER, $350.00; BAYLESS, JASMINE, $559.72; BEHN, BRIAN M., $196.24; BK HAMMER CONSTRUCTION, $1,400.00; BLISTEIN, MICHAEL, $250.00; BLUE STAR RECYCLERS, $6,010.05; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $98.37; BOWIE INDUSTRIES, INC., $5,215.36; BRACK, MICHAEL, $250.00; BRANDON DODGE ON BRADWAY, $17,121.00; BROWN, KATHY, $250.00; BUENA VISTA ROASTERY, $291.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $97.50; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $46.51; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,480.92; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,095.05; C & J AUTOMOTIVE, $1,694.06; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $89.82; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $596.22; CALPHO, $1,182.00; CANNON, NATALIE, $250.00; CANON FAMILY MEDICINE, $1,000.00; CARLSTROM, ANDREA, $105.27; CDPHE (ASD-AR-B1), $259.00; CEBT, $255,540.10; CENTURYLINK QCC, $5,069.74; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $22,835.30; CHAFFEE COUNTY DHS, $10,880.99; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,593.41; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $34,000.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $10.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $453,601.42; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $416.11; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $110.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $13.06; CITY OF SALIDA, $8,234.91; CLASSIC MOVERS, $1,820.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,089.94; CLEAR CHOICE ANTIFREEZE, $331.25; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLLINS, TRAVIS, $50.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $225.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,567.81; COLO. DEPT OF REVENUE, $210.56; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $636.00; COLORADO BARRICADE CO., $1,431.46; COLORADO CARWASH, $162.25; COLORADO EAGLE PUEBLO 254010, $95.20; COLORADO MOUNTAIN CLUB, $6,240.00; COLORADO PAINT COMPANY II, LLC, $686.53; COLORADO STANDARD, LLC, $15,000.00; COLSTON, CADE, $250.00; COMANCHE DRIVE-IN, $1,895.00; COPELAN, JOSHUA, $4,136.69; COPPER, DEE DEE, $40.00; COSCARELLA, ALEC J., $140.00; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $350.00; CP’S PORTABLES, $455.00; CRABTREE GROUP, INC., $1,485.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,317.43; CREST COUNSELING SERVICES, $200.00; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; CUSTER COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $6,819.81; DAVID CURTIS, $5,333.33; DAVIS HAUSER CONSTRUCTION, LLC, $776.25; DELL MARKETING L.P., $5,614.06; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $128,061.00; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $885.00; DOON, BENJAMIN H., $720.00; DUNN, SUSAN H., $1,793.75; EHLENFELDT, CODY, $50.00; EL PASO COUNTY CORONER, $6,000.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $30.00; EMERALD CARPET CARE, $395.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $16.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $93.28; FESENMEYER, JERRY A., $1,150.00; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $5,600.00; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH OF LEADVILLE, $1,000.00; FIRST STREET FLOORING, $1,021.62; FOODSHED ALLIANCE, $75.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $18.18; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $202,532.22; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,300.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,690.00; GALLS, LLC, $257.92; GARNA, $4,150.00; GCR TIRES & SERVICE, $525.30; GINGRASS, PETE, $250.00; GLOVAN, BRIAN, $50.00; GOBINS INC, $1,860.41; GOODBULB LLC, $777.21; GOODSOURCE SOLUTIONS, $157.28; GOOGLE LLC, $450.00; GOVCONNECTION, INC., $1,550.45; GOVE, ASHLEY, $325.00; GRAHAM & SONS CONST., INC, $2,461.41; GTS, $45.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $7,427.36; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $192.75; GUNSMOKE TOWING LLC, $825.00; HANSCH TOM J & RHONDA, $38,521.84; HAPL, GENE, $125.00; HECKEL, DENNIS, $50.00; HELD, HANK, $100.00; HENRY SCHEIN INC., $1,120.75; HMC NETWORKS, INC., $750.00; HODGE, MARILYN, $138.27; HOME DEPOT PRO, $328.75; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $500.00; HRRMC, $3,857.36; HRRMC FOUNDATION, $350.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $845.75; HYLTON LUMBER CO., $160.06; IHS PHARMACY, $377.25; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $6,957.79; JOHN DEERE FINANCIAL, $260.93; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $1,801.12; JOHNSON, DAVE, $250.00; JOHNSTON, SHERRI, $600.00; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $1,258.56; JONES, KURT M., $53.60; KASKA, LLC, $692.50; KELLY RANCH, $40,000.00; KELLY, DAVID M., $100.00; KENNY, EDLA, $50.00; KIMBALL MIDWEST, $196.66; KINSER, DONALD, $250.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KOMARNSKY, ANTHONY W., $5,285.00; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; L.N. CURTIS AND SONS, $39.20; LANDMARK SURVEYING, $1,321.25; LAWSON PRODUCTS, INC., $230.36; LEGALSHIELD, $242.15; LYNES, SCOTT, $250.00; MARQUIS, KIM, $300.00; MARSH, GORDON, $250.00; MCCABE CHAFFEE LAND, LLC, $14,500.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $399.91; MCCASKY, KATHY, $250.00; MCDERMED, DAVID, $250.00; MCDONALD, LANCE, $200.50; MCFARLAND OIL CO., INC., $13,478.24; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $671.60; MEHAFFEY, CHERYL C., $726.25; MERREZUKO, PATRICK, $250.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,777.50; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $5,127.20; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,072.26; MOBILE RECORD SHREDDERS, $336.00; MOLTZ, ROHNDA, $250.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $228.00; MONTROSE WATER FACTORY, $329.75; MORGAN, SANDRA, $139.00; MORRISON, ARRON, $185.56; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $363.55; MOUNTAIN MAIL, $5,796.53; MULLEN, JACE, $385.00; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $100.00; Neikam, Derrick, $5,000.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $60.00; NOAH AND YOUSAF LLC, $129.25; NOLAN, MOIRA, $250.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; O.A PESNELL, JR., $225.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $164.12; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $48.18; ORRILL, MIKE, $198.66; OTAK, $29,134.55; PARSONS, MAUREEN, $250.00; PARTSMASTER, $150.79; PAVEMENT MAINTENANCE SERVICES, INC., $26,916.00; PEER COACH ACADEMY COLORADO, $7,790.00; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $953.38; PETERSON, SCOTT, $15.83; PLACKNER, WILLIAM, $64.00; PLAK SMACKER INC., $747.57; PONCHA LUMBER, $749.11; PRENTISS, RUSTY, $150.00; PRO V EXPRESS, $74.53; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $422.50; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $33.99; READY COMM, $3,269.00; REED, TARA, $525.00; REIF, ADRIAN, $1,589.50; REIMER, BRET, $544.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $400.00; RHOADS, DONNA, $20.00; RHODES, EVELYN, $75.00; RICE, REBECCA, $50.00; RICHARDS, THOMAS, $250.00; RIVERSIDE TROPHIES, $30.00; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $34.99; ROTHSTEIN, DEEANN, $250.00; ROWELL, ANGEL, $1,610.00; ROWELL, NIK, $3,111.25; SALIDA ACE HARDWARE, $1,523.15; SALIDA AUTO PARTS, $5,052.24; SALIDA AUTO SALES, $29,500.00; SALIDA FIRE DEPARTMENT, $75.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $236.00; SALIDA TECH, INC., $10,260.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,218.62; SCANGA MEAT CO., $875.95; SCHWITZER, JIM, $194.74; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SETTINGS EVENT RENTAL, $2,842.90; SHAMROCK FOODS COMPANY, $3,553.79; SHAW, NORMAN, $250.00; SHEHANE, JUDITH, $129.50; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $225.00; SMITH JR., DONALD C., $175.60; SORUM TRACTOR COMPANY, $368.32; SOULED OUT T-SHIRTS, $654.37; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,148.72; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,359.25; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $770.00; STEWART, MARK, $250.00; STITCHCRAFT MARKETING, $800.00; SWISHER, MELVIN, $1,900.00; SYSCO DENVER, $2,731.11; TAYLOR, MARILYN, $250.00; TBK Bank, $41.67; TECHNIMOUNT SYSTEM, $13,700.00; TENGLER, ANNE, $250.00; THE ALLIANCE: SART, $675.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,188.85; TOTTEN, GREGORY, $250.00; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $5.06; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $405.74; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $67.98; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $428.66; TRAVNICEK, KEVIN G., $75.00; TRAX MEDIA, LLC, $1,200.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $9,010.74; TRI-TECH FORENSICS, INC, $1,327.75; TRUE VALUE TRAILERS & POWER EQUIPMENT, $5,765.00; TRYG GROUP, LLC, $23,033.22; U.S. BANK, $38,649.63; ULINE, $1,183.24; UNITED RENTALS , INC., $58.02; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $147.43; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,050.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VALLEVONA, ROBERT A., $125.00; VERIZON WIRELESS, $4,934.08; VOLKMANN, MARK, $250.00; VOSTATEK, JENNY, $250.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,051.03; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $677.90; WALMART COMMUNITY BRC, $858.19; WARD, KALEN, $7,953.25; WARREN, THOMAS, $170.17; WASTE MANAGEMENT, $857.16; WEIDMANN, MARA, $167.94; WELCH, JENNIFER, $169.50; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $3,280.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,249.03; WHITEWATER WRAPS, $342.00; WILDLANDS RESTORATION VOLUNTEERS, $3,812.00; WILEY, ROBERT, $80.00; XCEL ENERGY, $5,264.38; YOULE, MAURA, $250.00; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $4,000.00; ZOLLER, DAVID, $250.00;
$1,859,650.62
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times October 22, 2020
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