PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR APRIL 2022
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,110.82; 7-SIGMA, INC., $7,962.90; a church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $397.66; ACTION LOCK SERVICE, $1,098.00; AFLAC, $1,198.81; AFLAC-GROUP, $1,834.64; Alexandra Jacobs, $50.00; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $745.00; ALLEN, JOANNE J., $200.00; ALLISON, SHAWN, $90.00; ALPINE LUMBER, $511.20; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $17,305.63; AMERICAN PROFESSIONAL MANUFACTURING, $671.46; ANDERSON, EMILY, $204.74; Anderson, Julie, $252.19; ANDERSON, SARA, $150.00; ANEW SEPTIC, $225.00; ANGELL’S APPLIANCE, $131.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $409.14; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $521.03; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $33,687.72; ARK VALLEY VOICE, $313.50; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $1,313.25; ATMOS ENERGY, $9,891.51; AUTO ZONE INC., $111.30; AXON ENTERPRISE, INC., $45,912.00; BAIDINGER, BLAKE, $75.00; BAIDINGER, PRESTON, $100.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $200.00; BEATTY, BRIDGET, $1,050.00; BEHN, BRIAN M., $174.90; BELLINGAR, CLINTON, $4,400.00; BELMONTE, CARMELO, $140.00; Bischoff Molly, $459.60; BLITSTEIN, MICHAEL, $40.00; BLUE STAR RECYCLERS, $4,996.98; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $1,695.17; Bourget, Inc, $1,200.00; Buena Vista Ace Hardware, $454.64; BUENA VISTA ROASTERY, $297.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $192.53; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $1,920.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $3,918.65; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $6,430.16; C & J AUTOMOTIVE, $35.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $480.64; Campbell, Katie, $60.00; CAPITAL ONE, $4,356.24; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $484.99; CEBT, $253,750.96; CenturyLink, $2,909.65; CENTURYLINK QCC, $2,299.82; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $18,579.23; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $5,000.00; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $15,700.02; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $8,618.54; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $504,634.31; CHAFFEE PRINTING CENTER, $5,140.10; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $160.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $17.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $523.75; CITY SERVICE VALCON, $30.00; CKS MAIN STREET, $767.81; CMI, INC., $98.00; Coalescence Health, $495.00; COIT, ROGER, $69.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,193.36; COLLEGIATE PEAKS ELECTRICAL, $340.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $6,867.45; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $3,120.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $580.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,644.74; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,113.87; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $70.00; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $400.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $74.95; COLORADO COMPLETE COMPLIANCE, $35.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $1,224.75; COLORADO INSTITUTE OF MASSAGE THERAPY, $164.00; Colorado Public Health Association, $45.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $7,605.56; COLORADO STATE UNIVERSITY, $14,287.31; COMFURT GAS INC., $532.58; CONTI, CARRIE, $2,500.00; CONTRERAS, MARCIE, $160.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $2,791.63; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $1,299.00; COSCARELLA, ALEC J., $397.95; COTTOM, MILES, $125.00; CP’S PORTABLES, $170.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $95.58; CURGUS, MARJO, $200.00; CURTIS, DAVID, $5,875.00; DAGNER SCHLUTER MITZNER WERBER, LLC, $18,235.50; DE VOY, DANE, $151.25; DELL MARKETING L.P., $13,199.95; DELUCA GAS CO., $9,212.80; DEPT OF LABOR BOILER INSPECTION, $80.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $428.40; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOCUSIGN INC LOCKBOX, $6,520.50; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $32,447.00; DOON, BENJAMIN H., $900.00; DOUMAS, THOMAS, $150.00; DOWD, EVELYN MARSHALL, $300.00; DUNN, SUSAN H., $8.75; EL PASO COUNTY CORONER, $9,000.00; EMERGENCE INSTITUTE, $1,500.00; ENVIROSAFETY, $4,659.10; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $604.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $214.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $853.00; FELT, GREG, $55.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $475.00; FIRST STREET FLOORING, $6,545.86; FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF SALIDA, $300.00; FOREST CREEK CABINS LLC, $150.00; FRANCO, CASSONDRA, $35.24; FULL SPECTRUM PAINTING, $950.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,030.00; GALLS, LLC, $132.20; GARZA, JENNIFER, $48.03; GCR TIRES & SERVICE, $10,881.71; GLOVAN, BRIAN, $50.00; GOBINS INC, $4,010.96; GOOGLE LLC, $459.28; GOVCONNECTION, INC., $382.15; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $358.25; GUNSMOKE TOWING LLC, $348.00; HAMILTON MEDICAL, INC., $1,560.00; Hamilton, Sarah, $1,000.00; HAMMOND, LEISL A, $400.24; HANSEN, JOYCE, $229.96; HARRIS GOVERN FT. COLLINS USER GROUP INC, $150.00; HAWKINS COMMERCIAL, $981.84; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $19.00; HELD, HANK, $100.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $12,493.56; HIGH COUNTRY RETREATS, $1,790.00; Hiller, Nicole, $40.00; HISER GROUP HOLDINGS, LLC, $250.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $580.50; HOME DEPOT PRO, $394.69; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $1,953.68; HRRMC PHARMACY DEPT., $2,228.98; HSI, Holland Signs Inc, $500.00; HYLTON LUMBER CO., $386.65; Inflatable Restoration & Repair, $50.28; INTELLICHOICE, INC., $258,803.88; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $1,693.80; JACKSON, RONALD L., $50.00; JACOBS, ANNIE, $1,672.67; JOHN DEERE FINANCIAL, $204.53; JONES, KURT M., $286.97; JUBA, MEGAN, $2,572.70; KALAMATAPIT CATERING, $1,700.00; KALAMATAPIT INC., $3,952.00; KASSAR, CHRIS, $3,320.00; KIMBALL MIDWEST, $670.56; Knot Just another Wedding, $75.00; KOMARNSKY, ANTHONY W., $1,845.00; KONE PASADENA, $1,150.00; KSBV, $400.00; KUESTER, KATHLEEN, $26.10; KUHNHEIM, HEATHER, $663.20; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $6,667.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $74.18; LAWSON PRODUCTS, INC., $204.66; LEGALSHIELD, $200.30; LOGAN SIMPSON, $18,315.90; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $6,600.00; MACDONALD, TAMARA, $290.52; Manshieim, John W, $200.00; MARQUIS, KIM, $2,160.00; MARTIN, LISA, $70.76; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,036.42; MCFARLAND OIL CO., INC., $22,249.72; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,968.58; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,072.33; MOBILE RECORD SHREDDERS, $196.00; Momar, INC, $210.34; MONTROSE WATER FACTORY, $663.00; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,375.00; MORRISON, ARRON, $45.95; MORTON, CHRISTOPHER, $55.91; MOSBY, RANDY, $301.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $34,743.45; MOUNTAIN MAIL, $6,432.85; MULTICARD, $124.30; NAY, MICHELLE, $72.50; NELSON, STEPHANIE, $38.20; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; NUTTER, JULIE R., $86.35; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OKANOGAN COUNTY CLERK, $10.00; ORRILL, BEVERLY, $566.49; ORRILL, MIKE, $224.99; OTAK, $6,912.72; PAPP, ZECHARIAH, $336.84; PEAK MOTOR COACH, LTD, $271.88; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PESQUEIRA, GABRIELA, $123.69; PHILLIPS, GREG, $700.00; PHRECKLES PHOTOGRAPHY, $75.00; PONCHA LUMBER, $894.15; POST, MARCELLA, $48.33; POSTMASTER OF SALIDA, $84.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $65.79; PRESSLY, LEANNE, $105.00; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $250.00; PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL LLC, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; Quilico, Leslie, $75.00; QUILL CORPORATION, $483.98; RAUSCHKE, PAUL, $100.00; READY COMM, $1,461.50; REED, TARA, $650.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $13,000.00; REVELL, TRACY, $75.00; RICE, REBECCA, $79.00; RIDGELINE SIGNS, INC, $85.62; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $57.98; RUSSBASSETT, $44,493.10; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $18.97; SALIDA ACE HARDWARE, $2,251.62; SALIDA AUTO PARTS, $6,917.51; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $639.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $3,828.20; SALIDA TECH, INC., $12,300.00; Sammy’s Chocolates, $81.00; SANDERLIN, JESSE, $378.14; SANDERS, THOMAS, $207.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,544.39; SANOFI PASTEUR, INC, $3,213.83; SARAH F. WHITTINGTON PC, $26,989.80; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, $7,368.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,000.00; SHACKLETT, JEFFREY, $2,746.88; SHAMROCK FOODS COMPANY, $9,518.28; SHIP N THINGS, $10.40; SIMPLEVIEW, $6,000.00; SLV Language Co-op, $267.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $750.00; SOLVISTA HEALTH, $13,544.38; SOULED OUT T-SHIRTS, $2,473.14; Spencer Carpentry, $6,000.00; SPEZZE, JOHN, $240.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,661.39; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $13,721.87; STEAMPLANT EVENT CENTER, $786.00; STEEL CITY BLACKTOP, $3,025.00; STERICYCLE, INC., $175.65; STORY CENTER, $5,000.00; SURF HOTEL & CHATEAU, $2,500.00; SYSCO DENVER, $7,953.45; TELEFLEX LLC, $2,225.84; TERMINIX, $4,696.24; THE ALLIANCE: SART, $750.00; THE FARICY BOYS, $52.67; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,639.98; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,981.18; TOWN OF BUENA VISTA, $162.24; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $160.46; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $246.90; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $3,234.21; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,936.67; U.S. BANK, $99,735.67; UAACOG, $22,366.00; UAWAE, $1,100.00; UMB BANK, $240,247.23; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $1,142.04; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $1,081.25; URBONAS, WAYNE, $796.95; VALLEVONA, ROBERT A., $300.00; VENES, REBECCA, $45.07; VERIZON WIRELESS, $7,117.51; VISTA AUTO PARTS, $81.06; WAGNER EQUIPMENT CO, $15,716.04; WALKER J AUTOWORKS, $137.21; WELBORN, ANGELA, $96.25; WELLNESS SCREENING LLC, $306.50; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $3,420.63; WESTERN RECREATION IND., INC., $50.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $12,047.21; WILKINS LUMBER, INC., $243.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $239.29; WOOD GROUP PLC, $369.50; WORLD FUEL SERVICES INC., $14,003.58; XCEL ENERGY, $8,236.36; YOUNG INNOVATIONS, $765.98;
$2,334,335.39
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times May 19, 2022
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