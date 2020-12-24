PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR NOVEMBER 2020
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $6,637.35; A-1 AUTO SERVICE, $908.42; AARMS, $450.00; ACA PRODUCTS, $3,423.59; ACCA, $250.00; ADAPT PHARMA INC, $2,700.00; AFLAC, $1,399.82; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $348.75; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $1,064.70; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $910.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,899.25; ANDERSON, EMILY, $176.66; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $669.00; ANGLE, CHAD, $233.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $59.43; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $340.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $111.10; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $3,489.27; ARK VALLEY VOICE, $404.60; ARKANSAS RIVER WATERSHED COLLABORATIVE, $52,970.64; ARTER, DENNY, $1,600.00; ATMOS ENERGY, $4,929.42; AUTO ZONE INC., $651.45; BAKER, KEITH, $1,955.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BEDNARSKI LLC, $274.15; BEHN, BRIAN M., $76.00; BERGER FOOD SAFETY CONSULTING, $225.09; BIG 0 TIRES #6162, $922.94; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $761.28; BRADY INDUSTRIES, LLC, $696.38; BREWSTER ANNIE, $1,623.81; BUENA VISTA COMMUNITY CENTER, $100.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $459.80; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $9,585.65; BV eBikes, $550.00; C & J AUTOMOTIVE, $120.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $219.15; CDPHE (ASD-AR-B1), $1,107.50; CDPHE (FOOD SERVICE), $86.00; CEBT, $251,792.34; CenturyLink, $3,528.63; CENTURYLINK QCC, $1,254.15; CGRS INC., $800.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $94,801.32; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $5,000.00; CHAFFEE COUNTY FAIRGROUND, $100.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $435,455.89; CHAFFEE PRINTING CENTER, $2,197.05; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $72.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $122.40; CITY OF SALIDA, $11,159.97; CITY SERVICE VALCON, $13,576.31; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $570.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,456.64; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BARRICADE CO., $168.08; COLORADO CARWASH, $375.25; COLORADO COUNTY AGENTS ASSOCIATION, $90.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $150.00; COLORADO STANDARD, LLC, $15,000.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $16,354.09; Colorado State University, $4,652.00; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $125.00; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $592.50; COPPER, DEE DEE, $97.04; CP’S PORTABLES, $180.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,996.32; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $10,666.33; CUSHING TERRELL, $10,000.00; DELL MARKETING L.P., $1,250.39; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $346.00; DELUCA GAS CO., $658.64; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $26,397.00; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $210.00; DODGE, $235.73; DOON, BENJAMIN H., $880.00; DUNLEAVY CHARLES III, $3,404.38; DUNN, SUSAN H., $656.25; EL PASO COUNTY CORONER, $10,500.00; EPSILON SIGMA PHI, $95.00; ESO SOLUTIONS, INC., $11,880.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,050.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $39.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $110.00; FESENMEYER, JERRY A., $1,200.00; FORM FIVE, $112.50; FORRESTER, DENISE, $2,500.00; FOX, THOMAS W., $4,500.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $1,309.00; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,690.00; GALLS, LLC, $492.90; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $327.90; GOBINS INC, $3,151.17; GOMEZ, RAYMOND, $310.00; GOVCONNECTION, INC., $434.90; GREAT OUTDOORS CONSULTANTS, $1,113.84; GUNDERMAN AUTO BODY, $1,754.80; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $198.25; GUNSMOKE TOWING LLC, $150.00; H&E EQUIPMENT SERVICES, INC, $86.00; HADLEY, JOSH, $1,117.96; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $2,385.10; HART, LAURA, $525.00; HELD, HANK, $100.00; HENRY SCHEIN INC., $5,090.71; HIGH COUNTRY PUBLICATIONS, LLC, $1,100.00; HMC NETWORKS, INC., $450.00; HORNE, ANDERSON, $150.00; HOWL MERCANTILE, LLC, $100.00; HRRMC, $3,460.76; HRRMC PHARMACY DEPT., $901.85; HYLTON LUMBER CO., $456.42; IHS PHARMACY, $87.63; IMPRESCO LLC, $924.38; INTERMOUNTAIN MACHINE & FAB, INC., $469.55; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $100.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $3,748.69; JACOBSON, LAURIE, $40.00; JHB GOUP,INC, $45,181.78; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,202.59; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $3,275.31; JOHNSTON, SHERRI, $350.00; JONES, KURT M., $163.30; KASKA, LLC, $518.75; KASSAR, CHRIS, $88.74; KELLY, DAVID M., $50.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $3,614.10; KONOWITZ, JIM, $1,400.00; L.N. CURTIS AND SONS, $1,810.00; LANGE, ANNE, $788.59; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $18.15; LAWSON PRODUCTS, INC., $165.50; LEGALSHIELD, $216.25; LOVATO AMY, $1,075.83; LOVELAND METER SERVICE, INC, $1,065.85; MACHONE, ZACH, $500.00; MAEZ, TYREL, $90.00; MARQUIS, KIM, $464.00; MARY K BOCHAIN, $2,902.59; MCFARLAND OIL CO., INC., $12,114.41; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $588.48; MEHAFFEY, CHERYL C., $612.50; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $131.55; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $10,000.00; MITCHELL, LORI, $755.00; MMGY GLOBAL, LLC, $25,000.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $8,484.90; MONTROSE WATER FACTORY, $322.25; MORGAN, SANDRA, $103.21; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $28,913.87; MOUNTAIN MAIL, $7,522.36; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $600.00; MUNIREVS, $1,250.00; NOAH AND YOUSAF LLC, $155.62; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; O.A PESNELL, JR., $225.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $155.32; ORRILL, BEVERLY, $305.17; ORRILL, MIKE, $502.93; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $682.08; PESQUEIRA, GABRIELA, $125.00; PLAK SMACKER INC., $1,551.30; PONCHA LUMBER, $1,117.91; POSTMASTER OF SALIDA, $222.75; PRENTISS, YVONNE, $60.00; PRESSLY, LEANNE, $3,883.75; PROGRESSIVE ALARMS, $30.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $507.42; RED DOG RADIOS, LLC, $1,139.10; REED, TARA, $280.00; RELEX INC. DBA LEXISNEXIS, $600.00; RICE, REBECCA, $104.00; RIVERSIDE TROPHIES, $54.95; ROEPKE, NEIL, $258.89; ROWELL, NIK, $7,330.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,261.82; SALIDA AUTO PARTS, $3,301.60; SALIDA AUTO SALES, $1,226.10; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $95.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,805.72; SALIDA PHARMACY AND FOUNTAIN, $1,180.00; SALIDA TECH, INC., $18,870.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $129.75; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,488.43; SANOFI PASTEUR, INC, $391.74; SCANGA MEAT CO., $519.46; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, $1,905.00; SERVPRO, $9,150.66; SETTINGS EVENT RENTAL, $5,618.40; SHAMROCK FOODS COMPANY, $6,672.01; SHIP N THINGS, $423.55; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $28.50; SMITH JR., DONALD C., $1,868.50; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,041.47; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,126.46; STITCHCRAFT MARKETING, $500.00; STORY CENTER, $4,500.00; STRYKER SALES CORPORATION, $525.30; SUNDAY LOUNGE, $2,500.00; SYSCO DENVER, $1,978.43; TBK Bank, $41.67; THOMAS REUTERS - WEST, $331.00; THOMSON REUTERS - WEST, $154.50; TIMBER & LAWN LLC, $126.45; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,425.74; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $61,818.05; TOWN OF BUENA VISTA, $25,120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $232.23; TRIPLETT, ASHLEY, $222.28; U.S. BANK, $68,395.84; ULINE, $86.56; UMB BANK, N.A., $475,778.83; UNITED RENTALS , INC., $252.11; UNITED ROOFING OF COLORADO, $275.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,155.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $54.31; VANEVERY, ROBERT, $100.00; VELTRI, JOSEPH, $10.00; VERDUNITY, INC., $6,400.00; VERIZON WIRELESS, $4,619.19; W.W. WHEELER ASSOCIATES, $1,287.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,632.85; WAIT, TANYA, $160.74; WALMART COMMUNITY BRC, $901.11; WASTE MANAGEMENT, $889.33; WEIDMANN, MARA, $927.79; WELCH, JENNIFER, $5,406.76; WESTERN RECREATION IND., INC., $48.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $692.12; WIKOFF, ROBERT, $50.96; WILLIAMS, ROGER, $200.00; WOOD GROUP PLC, $787.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $6,763.42; WRIGHT, SCOTT C., $1,000.00; XCEL ENERGY, $4,901.71;
$2,032,106.39
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times December 24, 2020
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