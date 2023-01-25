PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR DECEMBER 2022
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,852.88; 50West Productions, $14,375.00; A Church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $3,560.30; ACA PRODUCTS, $2,857.62; ACCENT USA, $335.00; Addy Marantino, $1,000.00; AFLAC, $1,160.99; AFLAC-GROUP, $1,789.93; Alexandra Jacobs, $200.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALLISON, SHAWN, $2,645.00; ALL-PRO FORMS, INC., $2,394.08; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $1,643.51; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $11,518.50; AMERICAN PROFESSIONAL MANUFACTURING, $707.90; ANDERSON, EMILY, $632.01; ANDERSON, JASON, $600.00; ANDERSON, SARA, $100.00; ANEW SEPTIC, $1,525.00; ANGLE, CHAD, $45.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $588.41; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $764.57; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $4,349.95; ARK VALLEY VOICE, $1,464.33; ASBESTOS INSPECTOR, LLC, $425.00; ATCO INTERNATIONAL, $502.32; ATMOS ENERGY, $9,396.34; AUGUSTINE, KEVIN, $200.00; AUTO ZONE INC., $15.85; AUTONATION FORD LITTLETON, $156,631.17; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BAXTER REFRIGERATION, LLC, $600.00; BEAUBIEN, SARAH, $557.20; BELNICK RETAIL LLC, $14,428.76; BENSINGER, TARA, $18.00; BIGHORN LEGAL, $509.70; Bischoff Molly, $215.00; BISCHOFF, MICHAEL, $29.00; BLUE 360 MEDIA LLC, $1,941.66; BOBCAT OF THE ROCKIES, $2,262.15; BOWERS, CRISTYL, $125.00; BR PRINTERS, $6,250.00; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $226.99; Buena Vista Ace Hardware, $15.98; Buena Vista LaGrees, $65.17; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BULLFROG PEST MANAGEMENT, $360.00; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $2,925.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,584.52; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $681.93; CAIC-Colorado Avalanche Information Cent, $250.00; Campbell, Katie, $124.76; CAPITAL ONE, $1,625.63; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $1,177.91; CARLSTROM, ANDREA, $50.00; CEBT, $258,001.29; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $300,000.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $601.79; CenturyLink, $2,629.40; CENTURYLINK QCC, $2,313.59; CESARE, INC., $1,000.00; CHAFFEE CO FINANCE, $1,150.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $3,000.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $17.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF’S, $21.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $550,286.47; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $27,344.66; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,150.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $50,000.00; CHAMBERS, RYAN, $164.40; CHARTER COMMUNICATIONS, $376.96; CHRISTOPHERSEN, DANI, $100.00; CITY SERVICE VALCON, $1,740.19; CIVIL AIR PATROL MAGAZINE, $305.00; COIT, ROGER, $162.99; COLLEGIATE PEAKS BANK, $511.69; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,365.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,514.54; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $831.22; COLORADO ASPHALT SERVICES, INC., $10,800.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $110.71; COLORADO COMPRESSED GASES, $746.73; Colorado LTAP, $50.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMFURT GAS INC., $549.68; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $47,975.00; CONTRERAS, MARCIE, $76.50; COPELAN, JOSHUA, $106.72; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORDOVA, PETE, $50.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $4,392.00; CP’S PORTABLES, $160.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $584.53; CREATIVE INFORMATION SYSTEMS, INC, $13,352.00; CURGUS, MARJO, $100.00; D2C ARCHITECTS, $10,800.00; DARRYL BANGERT, COLE A. BANGERT, $5,000.00; DE VOY, DANE, $85.00; DELL MARKETING L.P., $2,676.89; DELUCA GAS CO., $1,646.55; DELVE, JOSHUA, $55.00; DELVIN DEAN CAGLE JR, $500.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $23,045.18; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $10,000.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOAN, KAYLA, $673.75; DOI/BLM, $160.00; DOON, BENJAMIN H., $1,350.00; DOUMAS, THOMAS, $50.00; DUNN, SUSAN H., $43.75; DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT, LLC, $1,162.50; EARLY, CHRISTINA, $132.14; EATON SALES & SERVICE LLC, $4,698.10; EATON, MARC, $250.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $136.00; ELLISON, TYLER, $155.00; EMERGENCE INSTITUTE, $3,000.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $93.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $103.24; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $75.00; FOREST CREEK CABINS LLC, $1,015.20; FRANKLIN, APRIL, $50.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $398.52; FULL SPECTRUM PAINTING, $3,900.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,175.00; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $1,261.40; GIBB, SOPHIE, $56.09; GOBINS INC, $1,818.16; GOOGLE LLC, $461.20; GORBY, HEATHER, $15,485.51; GOVCONNECTION, INC., $1,431.51; GOVOS, INC, $1,250.00; GRAFIX SHOPPE, $126.66; GRAUER, KELLI, $50.00; GRAY, BECKY, $87.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $3,309.40; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $170.75; HADLEY TAYLOR, $900.00; HAMILTON MEDICAL, INC., $156.00; Hamilton, Sarah, $299.00; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $200.45; HARFORD, PAUL, $45.11; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $1,999.00; HECKEL, DENNIS, $250.00; HELD, HANK, $100.00; HENRY SCHEIN INC., $2,084.61; HMC NETWORKS, INC., $825.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $752.50; HOWARD, CAMILLE, $203.43; HRRMC, $8,032.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $364.11; Humanitou, LLC, $538.02; HUNCKLER, TIMOTHY R, $114.84; HYLTON LUMBER CO., $6,043.68; IMPRESCO LLC, $2,236.90; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,080.93; JUBA, MEGAN, $3,395.00; KAERCHER, CHARLOTTE, $125.00; KALAMATAPIT INC., $855.00; KENNY, EDLA, $125.00; KIMBALL MIDWEST, $145.72; KONE PASADENA, $1,150.00; LADY, KATIE, $50.00; LaGrees Market & Hardware, $12.08; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $23.78; LAWSON PRODUCTS, INC., $169.13; LEGALSHIELD, $200.30; LOGAN SIMPSON, $18,755.80; LOTUS ENGINEERING AND SUSTAINABILITY, $14,845.93; Lucas Salida and BV Pharmacy, $15,770.38; MAEZ, TYREL, $90.00; MALONE, KAYLA, $539.62; Manshiem, John W, $50.00; MARQUIS, KIM, $4,152.00; MARTIN, LISA, $188.79; MARTINEZ, JANELLA, $90.30; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,091.24; MCCASLAND GLASS, INC, $360.00; MCCRAY, BRADLEY, $74.50; MCFARLAND OIL CO., INC., $19,853.98; McNeill, Kinnie, $337.50; MGT OF AMERICA CONSULTING, LLC, $10,000.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,202.12; MICRO AGE, $34,966.79; Miles of Smiles, $12,800.00; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $67,085.00; Momar, INC, $566.76; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,418.25; MONTROSE WATER FACTORY, $492.50; MORTIMER, CHARLES, $100.00; MOUNTAIN MAIL, $14,088.47; MOUNTAIN VALLEY LUMBER, INC, $6,204.20; MULTICARD, $1,718.50; NAMES AND NUMBERS, $291.60; NAY, MICHELLE, $215.36; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $31.97; ORRILL, BEVERLY, $399.41; ORRILL, MIKE, $196.50; OTAK, $5,404.46; Patagonia Health, Inc, $520.00; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $656.66; PEAK, JESS, $607.97; PEOPLE SPEAK, LLC, $400.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $207.20; POSTMASTER OF SALIDA, $828.00; POWER SCREENING, LLC, $9,835.94; PRESSLY, LEANNE, $35.00; PROGRESSIVE ALARMS, $280.00; PROVIDENCE PLUMBING LLC, $425.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $1,875.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $697.55; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $638.75; REED, TARA, $1,012.50; RESTAURANT EQUIPMENT SERVICE, $1,183.74; RICE, REBECCA, $175.00; RISINGER, LORI, $1,400.00; ROBERTS, RICK, $50.00; RUSSELL, DEAN C., $271.00; RUSSELL, HOLLY, $368.12; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $326.10; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $13.93; SALIDA ACE HARDWARE, $5,900.83; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $5,351.64; SALIDA AUTO PARTS, $2,133.90; SALIDA GUNSHOP, $2,000.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $165.00; SALT LAKE WHOLESALE SPORTS, $333.90; SANDERLIN, JESSE, $125.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,060.42; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SELLARS PROJECT SPACE, $10,000.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $7,639.66; SHERWIN-WILLIAMS CO., $375.21; SHIP N THINGS, $20.96; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; SMALL TOWN DRAIN, $575.00; SOLDAT, CHRISTOPHER, $800.00; SORUM TRACTOR COMPANY, $629.54; SOUNDPOST ACOUSTICS, LLC, $4,800.00; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $2,100.00; Southern Tire Mart, $20,601.38; STAMM, MERIELLE, $4,627.78; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,845.38; STANLEY CONVERGENT, $2,100.33; Steadman Group, LLC, $3,225.57; STEAMPLANT EVENT CENTER, $762.50; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $770.00; STERICYCLE, INC., $184.43; SYSCO DENVER, $5,409.13; TAKACS, MEREDITH, $50.00; Tamietti, Aubrey, $139.23; TECHNIMOUNT SYSTEM, $57.00; TELEFLEX LLC, $562.50; TEXAS ENVIRONMENTAL PLASTICS, LTD, $266,707.40; THE ALLIANCE: SART, $9,500.00; THE FARICY BOYS, $1,912.29; TIDD, BARBARA, $125.00; TLC TRAVELING SMILES, $1,105.16; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $912.90; TOURISM INDUSTRY ASSOCIATION OF COLORADO, $1,000.00; TOWN OF BUENA VISTA, $25,128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $154.58; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $3,729.11; TRYG GROUP, LLC, $29,990.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,136.59; U.S. BANK, $4,088.97; ULINE, $322.86; UMB CARD SERVICES, $173,053.70; UNIVERSITY OF COLORADO DENVER, $3,250.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,680.00; US FABRICS, INC, $26,535.00; VALLEVONA, ROBERT A., $859.42; VERIZON WIRELESS, $6,256.70; VISTA PROJECTS LLC, $3,850.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $9,465.22; WAIT, TANYA, $1,082.64; WALKER J AUTOWORKS, $888.73; WELLNESS SCREENING LLC, $523.89; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $1,231.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,117.00; WILCOX, KENNY, $125.00; WOLTERS, BRADY, $275.00;
$2,708,635.55
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times January 26, 2023
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