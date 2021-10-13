PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR SEPTEMBER 2021
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $6,962.18; A-1 AUTO SERVICE, $849.75; AARON’S AUTO GLASS, INC., $55.00; ACA PRODUCTS, $64,348.77; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $1,122.00; ACTION LOCK SERVICE, $47.00; ADAMS, KARIN, $40.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,590.96; AIRGAS USA, LLC, $1,113.03; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $1,140.00; ALLEN, JOANNE J., $150.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $9,419.50; AMSTERDAM PRINTING & LITHO, $532.24; ANDERSON, EMILY, $365.44; ANDERSON, JASON, $262.00; ANEW SEPTIC, $850.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; Apgar Ambulance L.C./R.E.S., $2,500.00; ARGYS PLUMBING, INC., $370.11; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $6,394.44; ARK VALLEY VOICE, $957.60; AUTO TRUCK GROUP, $828.32; AUTO ZONE INC., $836.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; Barnes, Kevin, $40.00; BLUE STAR RECYCLERS, $4,612.26; BOB BARKER COMPANY, INC., $373.52; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $169.11; Budget Plumbing and Heating, $284.00; BUENA VISTA ROASTERY, $123.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $102.19; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,315.82; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,312.33; C&D ROBINSON ASSOCIATES, LLC, $526.13; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $270.88; CANON RENTAL, $1,997.15; CAPITAL ONE, $2,443.24; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $74.94; CARLSTROM, ANDREA, $278.50; Castendyk, Devin, $100.00; CEBT, $252,753.98; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $345.51; CenturyLink, $3,325.04; CENTURYLINK QCC, $2,342.63; CHAFFEE COUNTY AMATEUR HOCKEY ASSOC., $20,000.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $467,586.80; CHAFFEE COUNTY WASTE, $1,000.00; CHAFFEE HOUSING TRUST, $67,500.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $175.50; CHAFFEE TITLE & ESCROW, INC., $100,000.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $325.56; CHIEF PETROLEUM, $432.95; CITY OF SALIDA, $261.50; CITY SERVICE VALCON, $6,344.15; CIVIL AIR PATROL MAGAZINE, $295.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $493.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,645.04; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,320.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,662.19; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $948.50; COLORADO BARRICADE CO., $781.04; COLORADO COMPRESSED GASES, $170.00; COLORADO DIVISION OF VETERANS AFFAIRS, $75.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $90,000.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $2,168.04; COOPER, JOE, $40.00; COPPER, DEE DEE, $238.94; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $4,499.76; CP’S PORTABLES, $160.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $767.50; CREST COUNSELING SERVICES, $250.00; CURGUS, MARJO, $100.00; DE VOY, DANE, $70.00; Dept. of Health Care Policy & Financing, $209.72; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $834.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $5,271.62; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $132,319.81; DIGITCOM ELECTRONICS, INC, $342.50; DODGE, $384.33; DOON, BENJAMIN H., $1,440.00; DOUMAS, THOMAS, $100.00; DUNN, SUSAN H., $157.50; ENERGY SMART COLORADO, $1,000.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $90.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $193.04; FESENMEYER, JERRY A., $1,550.00; FIDELITY, $241.67; FIRST STREET FLOORING, $2,457.00; FOX, THOMAS W., $300.00; FREMONT MOTORSPORTS, $27,000.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GCR TIRES & SERVICE, $7,500.00; GOBINS INC, $1,620.70; GOOGLE LLC, $426.96; GOVCONNECTION, INC., $802.66; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $328.86; GTS, $135.00; GUCCIONE, FRANK, $145.60; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $259.25; HAWKINS COMMERCIAL, $540.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $65.00; HENRY SCHEIN INC., $2,557.85; HIGH COUNTRY RETREATS, $1,500.00; HMC NETWORKS, INC., $575.00; HOME DEPOT PRO, $20.02; HORIZON DENTAL PC, $210.43; HORNE, ANDERSON, $150.00; HRRMC, $7,714.72; HRRMC PHARMACY DEPT., $997.20; HYLTON LUMBER CO., $366.52; IC GROUP, $1,485.98; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $536.50; IHS PHARMACY, $358.15; IMPRESCO LLC, $1,356.84; Indiana Drones & Archaeology LLC, $750.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $1,191.77; JOHN DEERE FINANCIAL, $531.82; KELLY, DAVID M., $50.00; KENNY, EDLA, $50.00; KIMBALL MIDWEST, $681.82; KOMARNSKY, ANTHONY W., $2,745.00; KONE PASADENA, $1,150.00; L.N. CURTIS AND SONS, $3,356.25; LADY, KATIE, $27.04; LAUDENSLAGER, GREG, $1,000.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $826.25; LEGALSHIELD, $216.25; LIONSHEAD VENTURES, $540.00; MARQUIS, KIM, $2,068.75; MAVERICK WINE COMPANY, $42.60; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,540.59; MCFARLAND OIL CO., INC., $21,386.72; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $756.80; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $990.00; MGT OF AMERICA CONSULTING, LLC, $5,000.00; MIKE’S GARAGE, $75.93; MISHMASH ELECTRIC, INC., $90.00; MONTROSE WATER FACTORY, $471.50; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $4,404.56; MOUNTAIN MAIL, $1,943.55; MOUNTAIN PHOENIX COFFEE ROASTERS, $85.00; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $813.60; NAY, MICHELLE, $125.00; NBAA, $395.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OGDEN, DAN CONSULTING, $480.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $108.45; ORRILL, BEVERLY, $468.89; ORRILL, MIKE, $61.85; PAPP, ZECHARIAH, $429.84; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $210.20; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; POSTMASTER OF SALIDA, $2,850.23; PRENTISS, RUSTY, $100.00; PRESSLY, LEANNE, $105.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $1,050.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $523.66; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; READY COMM, $1,215.25; REED, TARA, $1,085.00; Regents of the University of Colorado, $3,750.00; RICE, REBECCA, $247.90; Ritchie, Andrew, $151.26; ROBBEN, PAULA, $20.00; RUSSELL, DEAN C., $259.32; SALIDA ACE HARDWARE, $996.68; SALIDA AUTO PARTS, $6,619.43; SALIDA AUTO SALES, $195.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,758.94; SALIDA TECH, INC., $25,390.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,273.82; SCANGA MEAT CO., $276.16; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SEIFFER, JAMIE, $20.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $5,238.69; SHIP N THINGS, $39.39; SOULED OUT T-SHIRTS, $336.48; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $1,770.00; SPACE SAVERS, INC., $9,412.00; Spencer Carpentry, $4,000.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,181.27; Steadman Group, LLC, $1,500.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $200.00; SWIRE COCA-COLA, USA, $626.30; SYSCO DENVER, $3,990.70; TBK Bank, $41.67; THE LOBBY, $1,500.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $999.99; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; Tool Up, LLC, $349.95; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,483.96; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $441.38; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $216.67; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $72.97; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $374.00; TRAVNICEK, KEVIN G., $250.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,614.47; TRYG GROUP, LLC, $1,493.84; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,985.95; U.S. BANK, $78,484.27; ULINE, $1,358.27; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; VERIZON WIRELESS, $5,013.21; WAGNER EQUIPMENT CO, $52,738.84; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,737.15; XCEL ENERGY, $7,815.45; ZAVAGE, JULIE, $1,176.28; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $82.82;
$1,701,180.44
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times October 14, 2021
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