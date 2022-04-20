PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MARCH 2022
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $5,750.00; a church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $762.42; ACA PRODUCTS, $3,414.04; ACCA, $250.00; ACID REMAP LLC, $2,000.00; AED AUTHORITY, $9,615.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,834.64; AIRGAS USA, LLC, $487.93; ALERT/SAM, $100.00; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $166.50; ALLISON, SHAWN, $275.00; ALPHA ENERGY LABS, $344.86; ALPINE LUMBER, $2,828.89; ALPINE TITLE, $5.75; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $7,275.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,276.00; ANDERSON LAW GROUP, $5.75; ANDERSON, EMILY, $72.50; ANEW SEPTIC, $1,580.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $585.92; ARK VALLEY HELPING HANDS, $500.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $98,052.81; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $11,365.68; ASCEND II LLC, $3,471.60; ATMOS ENERGY, $10,538.20; AUGUSTINE, KEVIN, $52.21; AUTO ZONE INC., $413.71; AXON ENTERPRISE, INC., $5,834.55; B&L Services LLC, $472.98; BAIDINGER, BLAKE, $100.00; BAIDINGER, PRESTON, $50.00; BAKER, KEITH, $364.72; BARNTHOUSE, GARY, $259.20; BELLINGAR, CLINTON, $4,400.00; BIG O TIRES #6162, $75.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $2,100.64; BOYS & GIRLS CLUB OF CHAFFEE COUNTY, $22,000.00; BRIAN & CHRISTEL VALENTINE, $22.76; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $115.99; BROWN, DAMON, $260.00; Budget Plumbing and Heating, $798.86; Buena Vista Ace Hardware, $185.06; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $755.04; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,845.38; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,423.58; C & J AUTOMOTIVE, $1,165.36; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $70.11; Campbell, Katie, $60.00; CAMPBELL, ROBERT B., $1,518.82; CAPITAL ONE, $3,464.95; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $989.96; CARLSTROM, ANDREA, $81.99; CATA, $200.00; CDPHE (FOOD SERVICE), $5,547.00; CEBT, $259,807.83; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $1,060.50; CenturyLink, $3,424.42; CENTURYLINK QCC, $3,298.12; CHADWICK, CHAD, $91.71; CHAFFEE COUNTY CLOSING CORP, $37.25; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $46,883.45; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $8,618.54; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $385.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $21.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $505,543.18; CHAFFEE LOCK AND KEY, $311.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,549.64; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $889.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $660.00; Chamberlain, Gretchen, $53.21; CHARTER COMMUNICATIONS, $235.27; CHRISTIANSEN, ROBERT, $125.00; CITY OF SALIDA, $10,571.39; CITY SERVICE VALCON, $31,375.39; CIVIL AIR PATROL MAGAZINE, $295.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $55.00; CMI, INC., $128.74; COIT, ROGER, $45.27; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,193.36; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $5,325.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $985.57; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,113.87; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $1,563.00; COLORADO BARRICADE CO., $8,611.00; COLORADO CARWASH, $325.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $2,321.07; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $1,100.00; COLORADO FORESTRY AND EARTHWORKS, LLC, $20,000.00; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $2,600.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMFURT GAS INC., $488.00; CONTRERAS, MARCIE, $45.00; COPELAN, JOSHUA, $158.48; COPPER, DEE DEE, $40.00; COTTON, MILES, $220.00; COURT STREET USA, $71.55; CP’S PORTABLES, $260.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $55.39; CURTIS, DAVID, $5,875.00; CUTLER LAW OFFICE LLC, $78.00; DBT TRANSPORTATION, $5,400.00; DE VOY, DANE, $8.75; DEERE CREDIT, INC., $59,934.78; DELL MARKETING L.P., $2,155.85; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $92.26; DELUCA GAS CO., $5,335.76; DELVE, JOSHUA, $74.50; DENVER INDUSTRIAL SALES, $11,639.34; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $819.84; DILL, DON, $40.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $67,276.77; DODGE, $221.63; DOON, BENJAMIN H., $1,350.00; DOWD, EVELYN MARSHALL, $150.00; DUNN, SUSAN H., $17.50; EL PASO COUNTY CORONER, $6,000.00; ELECTION STATS, $8,625.00; EMERGENCE INSTITUTE, $2,546.57; ENGLAND FENCE CO., $3,355.00; ENVIROSAFETY, $3,109.91; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; ESRI, INC., $4,500.00; Evolution Edges, $2,961.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $405.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $853.00; FELL, JADE, $248.68; FELT, GREG, $276.56; FERRARO, JEAN, $2,450.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $50.00; FIRST STREET FLOORING, $47.99; FOX, THOMAS W., $300.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $662.52; FULL SPECTRUM PAINTING, $2,300.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,950.00; GALLS, LLC, $206.43; GARNA, $20,000.00; GARREN PROPERTIES, LLC, $154.14; GOBINS INC, $2,610.79; GOODBULB LLC, $351.76; GOOGLE LLC, $466.71; GOVCONNECTION, INC., $153.12; GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSO., $190.00; GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES, $68.34; GOVOS, INC, $1,250.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $124.70; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $238.75; H&E EQUIPMENT SERVICES, INC, $1,220.30; HADLEY TAYLOR, $300.00; HARRIS, DAMON L., $1,332.93; HAYES, JANIE, $434.25; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $302.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $85.00; Hefty & Sons, LLC, $75.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $433.14; HIGH COUNTRY BANK, $2.75; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $1,146.00; Hiller, Nicole, $94.90; HMC NETWORKS, INC., $650.00; HOLAWAY, KENNETH, $262.68; HOME DEPOT PRO, $512.89; HRRMC, $3,381.44; HRRMC PHARMACY DEPT., $2,040.76; HYLTON LUMBER CO., $2,582.92; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $155.00; IMPRESCO LLC, $4,948.52; Indiana Drones & Archaeology LLC, $750.00; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $111.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $5,753.90; JOHN DEERE FINANCIAL, $261.90; JOHNNY APPLE TREE CARE, $12,000.00; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $165.70; JUBA, MEGAN, $932.85; KASSAR, CHRIS, $2,520.00; KIMBALL MIDWEST, $2,578.57; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $5,662.42; KONE PASADENA, $1,150.00; KROSCHEL, AARON, $227.00; L.N. CURTIS AND SONS, $937.23; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $6,665.00; LAND TITLE CUARANTEE COMPANY, $22.00; LANDAU, KELLY, $1,620.00; LANDMARK SURVEYING, $2,451.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $26.36; LEGALSHIELD, $200.30; LEXIPOL LLC, $11,178.38; LIONSHEAD VENTURES, $1,800.00; LITTLE CAMBODIA, $500.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $79,136.58; LUND EYE CARE, $435.00; MACDONALD EQUIPMENT CO, $467.16; MARQUIS, KIM, $2,500.00; MARTIN, LISA, $110.59; MARTINEZ, MIKE, $465.00; MAVERICK WINE COMPANY, $220.80; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,901.66; MCEWEN, TAMMY, $125.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $42,617.40; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,098.29; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $295.70; MIKE’S GARAGE, $201.72; MILE HIGH TITLE RESEARCH, $122.00; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $5,127.20; MOBILE RECORD SHREDDERS, $12.00; Momar, INC, $193.84; MONROE, LISA, $125.00; MONTROSE WATER FACTORY, $708.25; MOONSTONE VENTURES, LLC, $1,150.00; MORGAN, SANDRA, $263.39; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $158.70; MOUNTAIN MAIL, $1,382.42; MYERS, LOGAN, $325.00; NAVSURFWARCENDIV CRANE, $3,000.00; NAY, MICHELLE, $187.39; NELSON, STEPHANIE, $44.08; NICOLETTI-FLATER ASSO., $330.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OLIVER TARA, $292.40; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $81.40; ORRILL, BEVERLY, $460.33; ORRILL, MIKE, $45.00; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $434.29; PRESSLY, LEANNE, $105.00; PROGRESSIVE ALARMS, $130.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $313.94; READY COMM, $6,043.25; RED DOG RADIOS, LLC, $256.30; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $237.49; REED, TARA, $712.50; RICE, REBECCA, $50.00; ROWELL, ANGEL, $587.50; S & S CLOSINGS, $787.00; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $54.42; SALIDA ACE HARDWARE, $3,490.95; SALIDA AUTO PARTS, $6,404.41; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,808.45; SALIDA TECH, INC., $12,120.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,893.79; SCHMESER, GORDON, MEYER, $71.00; SCHWARZ, KIM AND ALAN, $1,600.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $6,645.95; SHEHANE, JUDITH, $400.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $462.45; SHORT, DAN, $125.00; Smart Sense by Digi, $372.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $1,875.00; SOLVERE HR CONSULTING, LLC, $31.25; SOULED OUT T-SHIRTS, $30.00; Spencer Carpentry, $4,000.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,677.85; STANLEY CONVERGENT, $84.00; STANTEC CONSULTING INC., $8,974.25; STERICYCLE, INC., $73.82; SYSCO DENVER, $4,484.78; THE FARICY BOYS, $1,937.33; THE LOBBY, $599.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $101.95; TITLE NOW, $246.10; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,068.38; TOTL SURVEYS, $964.08; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $156.68; TRAFFIC LOGIX CORPORATION, $300.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,724.25; TRYG GROUP, LLC, $10,963.40; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,960.19; U.S. BANK, $91,046.45; ULINE, $314.47; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; VALLEVONA, ROBERT A., $16.00; VAN DYKE, RACHAEL, $291.74; VERIZON WIRELESS, $12,082.05; VISTA AUTO PARTS, $8.29; VISTA WORKS, $8.29; VM WEST, LP, $127,675.40; WALKER J AUTOWORKS, $774.84; WELLNESS SCREENING LLC, $964.40; WESTERN RECREATION IND., INC., $140.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $820.10; WILSON, JAN, $48.78; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $180.50; WOLTERS KLUWER, $579.00; WOOD GROUP PLC, $618.50; WORLD FUEL SERVICES INC., $12,013.11; WRIGHT, SCOTT C., $15,000.00; XCEL ENERGY, $9,116.54; YOUNG INNOVATIONS, $2,315.82;
$2,009,823.76
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times April 21, 2022
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