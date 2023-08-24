PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JULY 2023
Vendor, Amount
21ST CENTURY EQUIPMENT, LLC, $1,688.82; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $144,504.91; 50West Productions, $6,458.33; A Church, $100.00; Abigail Smedly, $137.97; ACA PRODUCTS, $46,053.06; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $2,358.00; ACKERMAN, TERESA, $501.59; ACTION LOCK SERVICE, $56.00; ADAMS, DALE, $180.18; ADVANCED CABINETRY, INC., $3,490.00; AED AUTHORITY, $2,145.00; AFLAC, $1,788.11; AFLAC GROUP INSURANCE, $1,037.20; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $1,730.00; ALLISON, SHAWN, $125.00; ALS/PACEM, $3,072.45; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $300.00; ANDERSON, EMILY, $944.49; ANDERSON, JASON, $533.38; ANDERSON, SARA, $100.00; ANEW SEPTIC, $1,869.50; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $186.02; ANTERO SEPTIC INC., $90.00; APEX SOFTWARE, $1,530.00; ARGYS PLUMBING, INC., $335.00; Aristata Communications, $110.71; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $56,758.49; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $5,841.00; ATMOS ENERGY, $6,404.23; AUGUSTINE, KEVIN, $750.00; AURUM CONSTRUCTION, INC, $423.00; AUTO-OWNERS INSURANCE, $474.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $400.00; BALDRIGE, WILLIAM, $50.00; BAUGHMAN, JOHNNA, $2,000.00; BENDORF, JEFFREY, $50.00; BIG SKY COMMUNICATIONS, $294.00; BINGHAM, CRAIG, $175.00; Bischoff Molly, $184.98; BISCHOFF, MICHAEL, $175.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $5,719.04; BRADY BROTHERS, INC., $235.27; Brannan Aggregates, $14,114.34; BREAKTHRU BEVERAGE, $836.79; Brunner, Janice, $50.00; Buena Vista Ace Hardware, $206.31; BUENA VISTA ROASTERY, $172.25; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,552.85; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,421.07; BUTTERFIELD, MITCH, $200.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $1,816.20; Camillieri, Giancarlo, $173.41; Campbell, Katie, $100.00; CAPITAL ONE, $1,190.61; CARLSTROM, ANDREA, $268.78; CARRICATO, RANDY, $125.00; CCTPTA, $350.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $1,118.00; CEBT, $282,840.09; CenturyLink, $2,436.01; CENTURYLINK QCC, $2,435.13; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $17,914.61; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $52,500.00; CHAFFEE COUNTY FAIR, $31,400.00; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $31,200.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $1,020.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $583,648.86; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $101,979.39; CHAFFEE PRINTING CENTER, $456.63; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,537.45; CHARTER COMMUNICATIONS, $615.91; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CIBOLO SPRAYERS, INC, $443.45; CITY OF SALIDA, $290.75; CITY SERVICE VALCON, $37,425.45; CLEGG, WENDY, $40.88; CMCA-Colorado Motor Carrier Association, $450.00; CMI, INC., $108.79; COCHRAN, KAREN, $265.00; COIT, ROGER, $87.14; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $550.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $551.69; COLO. DEPT OF HEALTH, $10,587.06; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $4,190.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $620.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,202.80; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $125,000.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $796.72; COLORADO ASSESSORS ASSN., $160.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $1,409.33; COLORADO PARKS AND WILDLIFE, $9,805.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $81.98; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $8,291.25; COMMUNICATION SOLUTIONS, $4,544.37; COMPTON, MARCUS, $50.00; CONLEY, ASHLEY, $169.50; CONTRERAS, MARCIE, $94.50; COPELAN, JOSHUA, $725.00; COPPER, DEE DEE, $312.48; COSCARELLA, BRANDY, $175.00; COTTOM, MILES, $50.00; CP’S PORTABLES, $3,005.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,227.63; CROSS ROADS COUNSELING OF THE ROCKIES, $117.00; CSU ENGAGEMENT & EXTENSION, $15,112.77; CURGUS, MARJO, $400.00; DAGNER SCHLUTER MITZNER WERBER, LLC, $9,330.00; DE VOY, DANE, $105.00; DELUCA GAS CO., $412.40; DENYS, BRENT, $150.00; Diaz, Luz Stella, $648.00; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $225,034.34; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DODGE, $404.70; DOON, BENJAMIN H., $945.00; DOUMAS, THOMAS, $250.00; DUNN, SUSAN H., $113.75; DWYER, ANNE, $50.00; EARLY, CHRISTINA, $125.00; EATON, JEFFREY, $5,000.00; EL PASO COUNTY CORONER, $1,500.00; ELEVATIONS EXCAVATION LLC, $850.00; E-TECH RECYCLERS LLC, $518.18; EVANS, SARAH, $63.15; FAMILY FRIENDLY COURT, $289.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $13,514.21; FELL, JADE, $125.00; FELT, GREG, $485.99; FENWICK, JAMES, $24.95; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $50.00; FIRST ST. FAMILY HEALTH, $220.00; FOX, THOMAS W., $337.50; FRANCO, CASSONDRA, $134.81; FRANKLIN, APRIL, $50.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $811.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $8,865.00; GALLS, LLC, $270.22; GARNA, $24,370.00; GATHER BV, LLC, $1,156.00; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $459.65; GIBB, SOPHIE, $200.00; GLOVAN, BRIAN, $125.00; GOBINS INC, $1,720.75; GOOGLE LLC, $1,028.56; GORBY, HEATHER, $3,210.00; GOVOS, INC, $2,500.00; GRAF, JEFFERY S., $50.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $1,353.52; GRAUER, KELLI, $300.00; GREEN, PAT, $125.00; GREEN, SARAH, $125.00; GRIZ 2 AUTO PARTS, $5,423.33; HADLEY TAYLOR, $600.00; HADLEY, JOSH, $600.00; HAMILTON MEDICAL, INC., $795.31; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $26,067.30; HARFORD, PAUL, $50.00; HASKELL, MONICA, $275.00; HAWKINS COMMERCIAL, $1,790.66; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $418.00; HELD, HANK, $400.00; HELMKE, BETH, $175.00; HENRY SCHEIN INC., $5,291.92; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $1,442.82; Hiller, Nicole, $50.00; HILTON-HYNGA, LESLIE, $350.00; HODGE, MARILYN, $165.91; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $3,633.50; HOLLMAN, JAMES, $250.00; HOLMSTROM, TREVOR, $375.00; HOWARD, CAMILLE, $220.00; Humanitou, LLC, $10,642.60; HUNCKLER, TIMOTHY R, $188.86; HYLTON LUMBER CO., $89.99; IBM CORPORATION, $1,202.52; IMPRESCO LLC, $1,900.70; INSTITUTE FOR THE BUILT ENVIRONMENT, $15,000.00; INTERMOUNTAIN MACHINE & FAB, INC., $526.41; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $230.00; INTERWEST SAFETY SUPPLY, LLC, $727.03; JACOBS, AMBER, $50.00; James Coscarella, $800.00; JK MECHANICAL DESIGN LLC, $5,280.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $122.09; JOHNSON, LEA, $125.00; JUBA, MEGAN, $175.00; Julie Speer Productions, $8,829.00; KAPPEL, ASHLEY, $266.01; KHEN-LP, $10,000.00; KIMBALL MIDWEST, $513.01; KINDLE, AARON, $250.00; KONE PASADENA, $1,150.00; LADY, KATIE, $50.00; LaGrees Market & Hardware, $581.38; LANDMARK SURVEYING, $1,022.50; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $26.51; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $181.35; LEVA, KELSEY, $175.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $324.37; LOVE, KRISTEN, $629.41; LSQ FUNDING GROUP, L.C., $3,812.70; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $5,100.00; MANN, MERRILL, $100.00; Manshiem, John W, $300.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $10,634.88; MCEWEN, TAMMY, $425.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $20,680.31; Medico-Mart, $1,727.08; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,293.37; MICRO AGE, $35,715.20; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $6,300.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $208.00; Momar, INC, $930.93; MORGAN, BILL, $375.00; MORGAN, SANDRA, $108.77; MORTIMER, CHARLES, $500.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $19,639.70; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $606.00; Mountain Shadows Animal Hospital, $332.62; NAY, MICHELLE, $100.00; NETELLIGENCE, LLC, $500.00; NEXTREQUEST, $5,504.63; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; NOMAD CREATIVA LTD, $1,000.00; North American Syringe Exchange Network, $2,459.95; NUTTER, JULIE R., $205.38; OLSON, ELIZABETH, $50.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $47.35; O’ROURKE MEDIA GROUP, LLC, $4,501.51; ORRILL, BEVERLY, $536.51; OTAK, $200.65; PALMER, ANTHONY, $2,000.00; PALMER, BENJAMIN, $2,000.00; PALZKILL, CLAUDIA C, $171.40; PARMA COMPANY, $315.59; Patagonia Health, Inc, $612.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $296.15; POPLAR, ANDREW, $46.00; POST, MARCELLA, $125.00; PRO V EXPRESS, $78.20; PROJECT SUNRISE, $770.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $800.00; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; PUEBLO DEPT. OF PUBLIC HEALTH &, $13.00; RAMER, SAMUEL, $21.70; RECKMAN, BRENT, $281.18; RED DOG RADIOS, LLC, $189.25; REDDEN, RICK, $640.00; REED, TARA, $737.50; REFRIGERANTS INC, $1,500.00; RICE, REBECCA, $676.99; Ritchie, Andrew, $70.00; RIVER TOWN COPY LLC, $1,968.00; ROBERTS, RICK, $1,752.44; ROBINSON, ASHLEY, $2,000.00; RUSSEL, JORDAN, $375.00; RUSSELL, DEAN C., $35.12; SALIDA ACE HARDWARE, $6,903.17; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $3,110.72; SALIDA TECH, INC., $9,770.00; SANCHEZ, PAULA, $700.00; SANDERS, THOMAS, $348.48; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,306.16; SANOFI PASTEUR, INC, $4,065.50; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,300.00; SECURITAS TECHNOLOGY CORPORATION, $84.00; SELLARS PROJECT SPACE, $21,714.00; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $35.00; SHEHANE, JUDITH, $50.00; SHELLER, RONALD, $167.65; SHIP N THINGS, $35.06; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; SMITH, CAREY, $125.00; SOLVISTA HEALTH, $5,000.00; SOULCRAFT BREWING, $140.00; ST. ANTHONY HOSPITAL CENTRAL, $8,000.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,049.22; STEEL CITY BLACKTOP, $3,250.00; STEIDLER, ALEX, $375.00; STOCKS, SUSAN, $125.00; STOCKYARD STORAGE, $5,965.04; STRYKER SALES CORPORATION, $266.04; SUTTONS RADIATOR INC., $180.00; Tamietti, Aubrey, $389.66; TECHNOLOGYWEST, $14,807.72; THE FARICY BOYS, $545.50; THE TEA SPOT, $420.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $236.70; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,325.05; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $217.87; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $140,820.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,425.58; TRYG GROUP, LLC, $101,241.68; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,022.75; TYLER TECHNOLOGIES, INC, $15,911.29; U.S. BANK, $97.31; UAWAE, $1,081.25; UMB BANK, $1,500.00; UMB BANK, N.A., $2,000.00; UMB CARD SERVICES, $68,451.30; UNITED RENTALS , INC., $302.16; UNITED ROOFING OF COLORADO, $12,099.02; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,535.00; US FOODS, $6,234.17; VALLEVONA, ROBERT A., $50.00; VENES, REBECCA, $30.00; Verathon, Inc, $96.58; VERIZON WIRELESS, $6,871.95; VISA, $9,630.01; VISUAL VOICE GRAPHIC DESIGN, $275.35; WAGNER EQUIPMENT CO, $29,704.43; WAIT, TANYA, $125.00; WARD, ANDREA SCHULZ, $50.00; WELLNESS SCREENING LLC, $230.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $40.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,576.38; WILBER, MALCOLM, $480.00; WILCOX, KENNY, $77.36; WILCOX, SHANNON, $125.00; WILKINS LUMBER, INC., $276.00; WILLIAMS, DIANE, $800.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $563.04; WOLFF, BRANDON, $271.85; WOLTERS, BRADY, $49.00; WOOD, POWELL, $50.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $52.39; XCEL ENERGY, $16,240.55; YOUNG, BRYANT, $54.50; ZEISET, ZACK, $1,636.60; ZIMINSKI, BRION, $400.00;
$2,843,528.12
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times August 24, 2023
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.