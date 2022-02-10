PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR DECEMBER 2021
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $5,292.33; A+ GLASS LLC, $1,340.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,246.22; AARON’S AUTO GLASS, INC., $304.12; ACA PRODUCTS, $1,036.20; ACCENT USA, $80.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,959.63; ALADTEC, INC, $3,600.00; Alexandra Jacobs, $50.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALL-PRO FORMS, INC., $1,851.58; ALPHA ENERGY LABS, $1,019.48; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $441.43; AMAZON CAPITAL SERVICES, $249.90; AMERICAN PROFESSIONAL MANUFACTURING, $613.36; AMIGO MOTOR LODGE, $200.00; ANDERSON, EMILY, $148.00; ANDERSON, JASON, $200.00; ANEW SEPTIC, $2,665.00; ANGELL’S APPLIANCE, $75.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $108.35; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $5,974.00; ARK VALLEY VOICE, $360.00; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $882.50; ATMOS ENERGY, $6,589.63; AUGUSTINE, KEVIN, $250.00; AUTO ZONE INC., $415.79; AXON ENTERPRISE, INC., $7,091.58; BAKER, KEITH, $176.80; BARNTHOUSE, GARY, $219.00; BAYAUD ENTERPRISES, INC., $1,222.83; Bethany Quintana, $20.00; BIG O TIRES #6162, $43.99; Bischoff Molly, $240.00; BLUE 360 MEDIA LLC, $1,326.60; BLUE STAR RECYCLERS, $5,485.63; BLUEGLOBES LLC, $117.26; BOB BARKER COMPANY, INC., $3,968.29; BOBCAT OF THE ROCKIES, $2,730.27; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $37.98; BRADY, EVAN, $150.00; BROWN, DAMON, $393.00; BUENA VISTA CHAMBER & VISITOR CENTER, $2,500.00; BUENA VISTA ROASTERY, $85.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $73.80; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $292.02; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $4,928.32; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,706.47; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,215.08; C & J AUTOMOTIVE, $435.28; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $2,090.22; CALPHO, $200.00; CAPITAL ONE, $3,736.81; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $2,279.39; CARLSTROM, ANDREA, $58.58; CAUSEY DEMGEN & MOORE INC, $4,000.00; CCEMS-Please Forward to CCEMS, $150.00; CCEMS-Please Forward to CCEMS, $118.65; CCTPTA, $100.00; CDPHE (FOOD SERVICE), $215.00; CEBT, $243,572.37; CenturyLink, $3,329.97; CENTURYLINK QCC, $2,336.30; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $9,653.59; CHAFFEE COUNTY DHS, $10,161.46; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,118.41; CHAFFEE COUNTY EDC, $55,500.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $784.69; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $479,628.40; CHAFFEE LOCK AND KEY, $65.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,394.60; CHRISTIANSEN, ROBERT, $16.30; CITY OF SALIDA, $219.45; CITY SERVICE VALCON, $288.60; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $55.00; CMI, INC., $128.74; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,170.04; COLLYER, JENNA, $1,000.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,745.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $754.22; COLO. DEPT OF REVENUE, $710.09; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $948.50; COLORADO BARRICADE CO., $460.80; COLORADO CARWASH, $436.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $873.88; COLORADO CORONERS ASSOC., $1,287.00; COLORADO COUNTY AGENTS ASSOCIATION, $45.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $50.00; COLORADO INSTITUTE OF MASSAGE THERAPY, $116.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $655.90; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $1,290.00; COMFURT GAS INC., $79.02; COPELAN, JOSHUA, $611.00; COPPER, DEE DEE, $168.59; CP’S PORTABLES, $170.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $594.11; CURGUS, MARJO, $100.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DAVIS, MIKE, $800.96; DE VOY, DANE, $17.50; DELUCA GAS CO., $1,812.34; DEPT OF VETERANS AFFAIRS, FSC (554), $426.20; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $47,712.92; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOC’S HEATING & COOLING, $1,470.00; DOON, BENJAMIN H., $1,980.00; DOUMAS, THOMAS, $100.00; DUNN, SUSAN H., $551.25; EATON, MARC, $165.14; EL PASO COUNTY CORONER, $6,000.00; ENVIROSAFETY, $1,787.45; ESO SOLUTIONS, INC., $7,551.00; EZ-LINER, $3,123.08; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,050.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $184.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $104.88; FESENMEYER, JERRY A., $3,050.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $50.00; FIRST STREET FLOORING, $3,266.82; FOX, THOMAS W., $450.00; FREEDOM GOLF CARTS, $8,600.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $2,605.58; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GARNA, $5,000.00; GCR TIRES & SERVICE, $5,544.00; GOBINS INC, $3,146.35; GOOGLE LLC, $437.60; GORBY, HEATHER, $225.00; GRANZELLA, RUSSELL, $248.27; GRAY, BECKY, $52.20; GTS, $45.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $162.50; GUNSMOKE TOWING LLC, $410.00; HADLEY TAYLOR, $300.00; HADLEY, JOSH, $1,447.07; HAMILTON MEDICAL, INC., $23,022.87; HANCOCK, WAYNE, $108.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $475.00; HELD, HANK, $100.00; HENDERSON LAND SURVEYING, $1,412.50; HENRY SCHEIN INC., $3,351.74; HMC NETWORKS, INC., $575.00; HOME DEPOT PRO, $280.61; HORIZON DENTAL PC, $738.90; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $145.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $251.64; HYDROPRO FIRE SPRINKLER COMPANY, $990.00; HYLTON LUMBER CO., $1,866.83; IMPRESCO LLC, $2,292.16; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $11,802.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $8,112.00; JACKSON, RONALD L., $140.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $618.92; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $3,250.81; KIMBALL MIDWEST, $2,285.93; KONE PASADENA, $1,150.00; KSBV, $1,860.00; KWUZ-FM, KBVC-FM, $5,104.00; L.N. CURTIS AND SONS, $6,802.80; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $55.24; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,062.62; LEGALSHIELD, $216.25; LITTLE CAMBODIA, $500.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $135,648.34; Longhorn Ranch, LLC, $10,000.00; MALONE, KAYLA, $311.04; MARQUIS, KIM, $4,207.50; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $222.30; MCFARLAND OIL CO., INC., $28,780.25; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $865.90; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $945.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,389.94; MILLER, ADAM W., $90.00; MILSTEIN, MARGARET, $125.00; MMGY GLOBAL, LLC, $3,500.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $156.00; MONTROSE WATER FACTORY, $475.25; Motion & Flow Control Products, INC, $149.15; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $88.40; MOUNTAIN MAIL, $6,276.66; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $296.00; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $50.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $110.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; ORRILL, BEVERLY, $465.99; ORRILL, MIKE, $57.00; ORTH, COREY, $1,000.00; OTAK, $14,095.82; OVID NINE CREATIVE LAB, $800.00; OXFORD DIAMOND HOUSE, $250.00; PALMETTO GBA, LLC, $636.14; PAPP, ZECHARIAH, $98.60; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $1,129.59; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PONCHA LUMBER, $3,644.47; PONS, DIEGO, $85.20; POSTMASTER OF SALIDA, $1,357.80; PRESSLY, LEANNE, $96.25; PROGRESSIVE ALARMS, $90.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $911.21; RAUSCHKE, PAUL, $100.00; READY COMM, $1,264.45; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $182.10; REED, TARA, $1,225.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RHOADS, DONNA, $20.00; RICE, REBECCA, $93.63; Ron’s Diesel Dawg, $285.00; ROWELL, ANGEL, $5,325.88; ROYCE, MICHAEL, $60.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $19,563.55; RUSSELL, HOLLY, $87.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,655.56; SALIDA AUTO PARTS, $6,555.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,705.00; SALIDA TECH, INC., $24,400.00; SANDERLIN, JESSE, $478.52; SANGRE DE CRISTO ELECT., $454.25; SANOFI PASTEUR, INC, $1,579.80; SARAH F. WHITTINGTON PC, $48,820.70; SEAN’S LAWN CARE, $960.00; SENTER, MICHAEL, $100.00; SGI, $2,982.13; SHAMROCK FOODS COMPANY, $5,672.87; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $56.42; SHERWIN-WILLIAMS CO., $713.32; SIMPLEVIEW, $2,041.68; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $250.00; SMITH, AMANDA, $700.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $210.92; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $885.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,393.22; STANLEY CONVERGENT, $84.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $2,650.00; STOCKS, SUSAN, $1,000.00; SYSCO DENVER, $7,669.96; TBK Bank, $41.67; THE FARICY BOYS, $2,284.33; THE LOBBY, $599.00; TIFFIN METAL PRODUCTS, $3,937.00; TOLEDO III, ALBERTO, $42.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; Tool Up, LLC, $578.35; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,815.56; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $175.41; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $175.87; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $3,908.48; TRI-TECH FORENSICS, INC, $123.50; TUCKER, ZACH, $30.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,936.67; U.S. BANK, $140,646.65; ULINE, $3,557.77; UNITED HEALTHCARE, $260.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; URBONAS, WAYNE, $19.23; VALE, $833.00; VALLEVONA, ROBERT A., $165.19; VENES, REBECCA, $30.00; VERIZON WIRELESS, $10,311.28; VIVITECH SOFTWARE, LLC, $5,142.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $13,036.06; WELBORN, ANGELA, $150.69; WELLNESS SCREENING LLC, $151.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $12.00; WEX BANK, $150.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,508.95; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $1,488.42; WOLD, $2,348.50; XCEL ENERGY, $5,978.90; ZAVAGE JULIE, $1,528.28;
$1,785,699.06
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times February 10, 2022
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