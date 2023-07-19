PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JUNE 2023
Vendor, Amount
3rd GEN ROOFING LLC, $35,700.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $3,363.02; A+ GLASS LLC, $1,315.00; A-1 AUTO SERVICE, $13,202.68; A-1 COLLECTION AGENCY, LLC, $108.28; AARON’S AUTO GLASS, INC., $50.00; Abigail Smedly, $250.43; ACA PRODUCTS, $2,290.65; ACTION LOCK SERVICE, $60.00; AFLAC, $3,650.84; AFLAC GROUP INSURANCE, $1,059.13; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $2,280.00; ALLISON, SHAWN, $237.50; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $900.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $214.30; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $30,624.63; ANDERSON, EMILY, $662.76; ANDERSON, SARA, $350.00; ANEW SEPTIC, $1,725.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $111.34; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $189.18; ANTERO SEPTIC INC., $180.00; Aristata Communications, $110.71; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $43,604.00; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $2,420.00; ASIMAKIS IATRIDIS, LLC, $3,568.93; ATMOS ENERGY, $5,684.92; AUGUSTINE, KEVIN, $750.00; BAKER, KEITH, $441.57; BALDRIGE, WILLIAM, $50.00; BARTON, CHRISTIE, $125.00; BENSINGER, ADAM, $475.55; Betsy Steinberg, $125.00; BIG SKY COMMUNICATIONS, $722.00; BINGHAM, CRAIG, $50.00; Bischoff Molly, $477.88; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BLUE STAR RECYCLERS, $5,396.49; BLUEGLOBES LLC, $926.86; Boone, Lynn Ellen, $1,659.76; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $397.05; BOWIE INDUSTRIES, INC., $1,560.45; BRAND GUIDE, $700.00; Brunner, Janice, $166.25; BRYNGELSON, SHAUNA, $2,000.00; Buena Vista Ace Hardware, $597.54; BUENA VISTA PUBLIC LIBRARY, $5,000.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $32,359.80; BUENA VISTA SINGLETRACK COALITION, $3,500.00; BULLFROG PEST MANAGEMENT, $624.91; BURGESS, ROBIN, $317.00; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $868.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $9,486.55; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,566.80; C & J AUTOMOTIVE, $48.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $49.70; Campbell, Katie, $64.78; CAPITAL ONE, $3,715.19; CARLSTROM, ANDREA, $620.20; CARRICATO, RANDY, $118.34; CARTER, SUSAN, $217.05; CDPHE (FOOD SERVICE), $3,311.00; CEBT, $284,914.91; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $105,000.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $1,001.39; CenturyLink, $2,648.89; CENTURYLINK QCC, $2,302.48; CESARE, INC., $2,623.40; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $206,651.73; CHAFFEE COUNTY FAIR, $700.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $56.00; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $31,255.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $577,691.05; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $27,725.71; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,195.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $200.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $505.00; CHAMBERS, RYAN, $125.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $164.98; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $85.00; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY OF SALIDA, $273.50; CITY SERVICE VALCON, $24,233.81; CMI, INC., $194.80; COIT, ROGER, $150.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $551.69; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,400.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $3,048.14; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $796.72; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $800.00; COLORADO CARWASH, $589.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $1,359.66; COLORADO FIRECAMP, $220,750.00; COLORADO HAZARD CONTROL, $6,277.00; COMFURT GAS INC., $594.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $1,128.25; COMPLETE WIRELESS TECHNOLOGIES, $3,358.64; CONLEY, ASHLEY, $50.00; CONTRERAS, MARCIE, $157.50; COOPER WOODWORKS, INC, $6,150.00; COPELAN, JOSHUA, $109.17; COPPER, DEE DEE, $40.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $50.00; CP’S PORTABLES, $195.00; CRABTREE GROUP, INC., $540.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $17.61; CUFFE, JUSTIN, $125.00; CUFFE, MARISSA, $125.00; DAGNER SCHLUTER MITZNER WERBER, LLC, $5,879.20; DAVIS HAUSER CONSTRUCTION, LLC, $72.37; DAY, DENISE, $803.48; DBT TRANSPORTATION, $2,788.00; DE VOY, DANE, $105.00; DELUCA GAS CO., $801.14; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $900.64; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $2,953.72; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $86,464.54; DODGE, $418.70; DOON, BENJAMIN H., $1,485.00; DTI TRUCKS, $89,999.00; DUNN, SUSAN H., $262.50; DWYER, ANNE, $50.00; EARLY, CHRISTINA, $70.62; Eitan Medical, $1,116.43; EL PASO COUNTY CORONER, $3,000.00; ELLIS, JOLENE, $125.00; ELLISON, TYLER, $223.00; Encore Electric, $2,782.00; ENVIROTECH SERVICES, INC., $20,114.46; ERLACAHER, MARISOL SOLARTE, $934.71; EVANS, SARAH, $125.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $160.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $157.84; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $100.00; FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF SALIDA, $1,000.00; FISCHER, GARY, $700.00; FOX, THOMAS W., $300.00; FRANCO, CASSONDRA, $1,354.35; FRANKLIN, APRIL, $50.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $17,090.00; GALLS, LLC, $696.56; GARNA, $5,000.00; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $2,589.30; GLOVAN, ANDREA, $150.00; GLOVAN, BRIAN, $150.00; GMCO CORPORATION, $169,123.15; GOBINS INC, $1,946.93; GOODWIN, MATHEW, $1,400.00; GOOGLE LLC, $525.04; GORBY, HEATHER, $6,050.00; GOVOS, INC, $8,750.00; GRAF, JEFFERY S., $50.00; GROOVER, DEWEY, $52.24; GUIDESTONE COLORADO, $4,725.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $242.00; GUTOWSKI, SCOTT, $260.80; HADLEY TAYLOR, $300.00; HADLEY, JOSH, $300.00; HAMILTON MEDICAL, INC., $390.00; HAMMOND, LEISL A, $50.00; HAMRICK, MATT, $192.50; HARFORD, PAUL, $100.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $540.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $2,376.99; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $988.00; Hiller, Nicole, $100.00; HOLMAN, NETHA, $125.00; HOME DEPOT PRO, $488.81; HOWARD, CAMILLE, $125.00; HRRMC, $550.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,666.00; HUNT, NANCY, $50.00; HUS, DANNY, $50.00; IMPRESCO LLC, $2,724.37; INTERWARE DEVELOPMENT, $610.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $3,860.00; JACOBS, AMBER, $50.00; Jauquet, Jeff, $1,500.00; JIM CANNELLA PHOTOGRAPHY, LLC, $1,653.18; JUBA, MEGAN, $2,196.25; KAPPEL, ASHLEY, $180.00; KARIS COUNSELING, INC, $405.00; KIMBALL MIDWEST, $424.68; KINDA, GRACE, $58.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $467.91; KOMARNSKY, ANTHONY W., $8,400.00; KONE PASADENA, $4,229.16; KROSCHEL, AARON, $125.00; LADY, KATIE, $50.00; LaGrees Market & Hardware, $129.79; LAMB, MARGARET, $150.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $133.83; LAWSON PRODUCTS, INC., $611.81; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $181.35; LEMLEY, CODY, $135.00; LEVA, KELSEY, $50.00; LOTUS ENGINEERING AND SUSTAINABILITY, $2,030.00; LOVE, KRISTEN, $350.00; Lucas Salida and BV Pharmacy, $12,229.87; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $1,600.00; MAVERICK WINE COMPANY, $405.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $35.70; MCCASLAND GLASS, INC, $1,675.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,569.11; MICRO AGE, $5,086.82; MITCHELL, LORI, $1,870.15; MOBILE RECORD SHREDDERS, $388.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $664.50; MORGAN, SANDRA, $852.33; MOSBY, RANDY, $210.00; Murray Ditch Company, $45,000.00; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $139,681.25; NAY, MICHELLE, $234.66; NELSON, STEPHANIE, $632.44; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; NUTTER, JULIE R., $493.00; OLSON, ELIZABETH, $50.00; O’ROURKE MEDIA GROUP, LLC, $3,499.69; ORRILL, BEVERLY, $482.78; OTAK, $688.78; Otley, Rodney, $1,600.00; Patagonia Health, Inc, $612.00; PEAK, JESS, $50.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PITNEY BOWES BANK RESERVE ACCOUNT, $10,000.00; PONCHA LUMBER, $270.38; POST, MARCELLA, $243.28; PROJECT SUNRISE, $1,814.23; PROVIDENCE PLUMBING LLC, $345.00; PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL LLC, $650.00; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; PULLTARPS, $219.77; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $618.35; REED, SCOTT, $1,600.00; REED, TARA, $750.00; RICE, REBECCA, $174.36; Ritchie, Andrew, $50.00; Riverside Ditch and Allen Extension, $19,596.00; ROBERTS, RICK, $50.00; ROCKY MECHANICAL, $11,611.73; ROCKY MOUNTAIN ENGRAVING, $71.25; RUSSELL, HOLLY, $563.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $320.81; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $4.18; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $3,570.40; SALIDA AUTO PARTS, $1,964.26; SALIDA AUTO SALES, $16,967.97; SALT LAKE WHOLESALE SPORTS, $6,622.50; SANCHEZ, PAULA, $1,000.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,040.30; SANOFI PASTEUR, INC, $1,632.80; SARAH F. WHITTINGTON PC, $1,875.00; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SCHULZ ANDREA, $50.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,500.00; SHEHANE, JUDITH, $50.00; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; Sorden, Jessica, $520.21; SOULED OUT T-SHIRTS, $1,161.49; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $3,600.00; Southern Tire Mart, $5,262.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,091.62; STANTEC CONSULTING INC., $5,324.14; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $99.00; STOLBA, ANNETTE K., $209.90; STRYKER SALES CORPORATION, $197.83; SUNDAY LOUNGE, $350.00; SUNNYSIDE PARK DITCH, $49,700.00; SYMBOLARTS, LLC, $372.50; SYSCO DENVER, $449.13; Tamietti, Aubrey, $788.75; THE ALLIANCE: SART, $1,500.00; THE FARICY BOYS, $881.83; THE TEA SPOT, $3,500.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $225.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,115.10; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $166.13; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $54.98; TRI LAZY W RANCH, $49,210.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,711.00; TRI-TECH FORENSICS, INC, $74.10; TRYG GROUP, LLC, $31,400.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,068.14; TURRE, STEVE, $114.16; TYLER TECHNOLOGIES, INC, $10,500.00; U.S. BANK, $299.72; UMB CARD SERVICES, $91,145.54; UNITED RENTALS , INC., $389.12; UNITED ROOFING OF COLORADO, $25,740.97; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $515.58; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,530.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $83,200.00; US FABRICS, INC, $9,245.00; US FOODS, $8,904.96; V Bar X Inc, $12,553.00; VALLEVONA, ROBERT A., $350.00; VELTRI, JANICE, $68.50; VENES, REBECCA, $30.00; Verathon, Inc, $786.70; veritrace, $148.45; VISA, $5,097.14; VITAL RECORDS SECTION, $680.00; WACKOWSKI, PAUL, $125.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $3,587.17; WAIT, TANYA, $211.53; WALDROP, DAWN, $380.68; WALKER J AUTOWORKS, $518.01; WALLACE, OLIVIA OMEGA, $260.58; WCB DESIGNS, INC, $1,435.00; WELLNESS SCREENING LLC, $629.01; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $5,110.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $978.25; WILCOX, SHANNON, $90.00; Williams & Hamm Ditch Co, $53,018.00; WILSON, JAN, $272.48; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $232.74; WOLD, $11,925.00; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $1,111.88; WORLD FUEL SERVICES INC., $13,082.84; XCEL ENERGY, $1,026.60; ZIMINSKI, BRION, $700.00;
KEITH BAKER, CHAIRMAN
$3,097,713.63
Published in The Chaffee County Times July 20, 2023
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.