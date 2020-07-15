PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JUNE 2020
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $15,418.31; A+ GLASS LLC, $195.00; A-1 AUTO SERVICE, $3,271.72; ACTION LOCK SERVICE, $384.00; ADCES, $500.00; AED AUTHORITY, $1,330.00; AEROCARE OF SALIDA, $647.50; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,509.63; ALLEN, JOANNE J., $300.00; ALLISON, SHAWN, $1,400.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,646.13; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $1,350.00; ANGEL OF SHAVANO RECYCLING, LLC, $27,500.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARENDT, RANDALL, $20,000.00; ARGYS PLUMBING, INC., $205.72; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $26,075.33; ARK VALLEY VOICE, $100.00; ARROWHEAD SCIENTIFIC, INC, $930.13; ARTHUR J. GALLAGHER RISK, $5,804.00; ATMOS ENERGY, $1,052.69; AUTO ZONE INC., $790.98; BACH, FRAN, $40.00; BAHN, SAMANTHA, $400.00; BAKER, WILLIAM B., $300.00; BELMONTE, CARMELO, $265.00; BIG SKY COMMUNICATIONS, $59.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $416.29; BRADY BROTHERS, INC., $179.96; BREWSTER DAVID P, $1,095.70; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $344.99; BUENA VISTA ROASTERY, $297.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $152.80; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $849.04; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,837.43; C & J AUTOMOTIVE, $1,114.35; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $104.10; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $595.10; CANON CITY TRUE VALUE, $5,965.00; CARLSTROM, ANDREA, $92.80; CDPHE (ASD-AR-B1), $2,123.50; CDPHE (FOOD SERVICE), $3,268.00; CEBT, $251,227.15; CENTRAL COLORADO HUMANISTS, $3,000.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $11,863.75; CENTURYLINK QCC, $4,998.86; CESARE, INC., $621.25; CHAFFEE COUNTY CLERK, $7.20; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $11,604.60; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $4,760.26; CHAFFEE COUNTY FAIR, $26,400.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $63.00; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $456,898.22; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE LOCK AND KEY, $490.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,208.75; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $72.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $23.15; CHARTER COMMUNICATIONS, $99.99; CHASE CARD SERVICES, $16,722.37; CITI BANK MASTER CARD, $29,986.07; CITY OF SALIDA, $6,130.41; CLARK, CHERYL, $125.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $55.00; COBITCO, INC., $8,107.50; COGAN, BRUCE, $200.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,026.71; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $210.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $549.84; COLO. DEPT OF REVENUE, $150.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BAR ASSOCIATION, CLE, $430.00; COLORADO BARRICADE CO., $1,023.27; COLORADO CARWASH, $197.75; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $244.79; COLORADO STANDARD, LLC, $15,000.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $990.62; CONTRERAS, MARCIE, $143.35; COPPER, DEE DEE, $130.00; CORVINUS GROUP, LLC, $3,044.00; COVERT, NICOLE, $125.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRABTREE GROUP, INC., $1,335.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,193.48; CREST COUNSELING SERVICES, $800.00; CURGUS, MARJO, $250.00; CURTIS, DAVID R., $15,618.76; CUSTER COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $7,787.18; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $270.60; DAVIS HAUSER CONSTRUCTION, LLC, $18,920.27; DBT TRANSPORTATION, $5,620.00; DEERE CREDIT, INC., $245.84; DELANEY, CLAYTON, $825.65; DELL MARKETING L.P., $4,856.99; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $162.50; DENISON, GAIL, $125.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DOON, BENJAMIN H., $1,400.00; DOT FHWA, $938,623.34; DUNLEAVY CHARLES III, $1,190.33; DUNN, SUSAN H., $1,216.25; EDELL DEBRA JEAN, $74.91; EL PASO COUNTY CORONER, $13,500.00; ELLIS, JOLENE, $125.00; EMERALD CARPET CARE, $4,952.50; Enviroad LLC, $4,500.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVIDENT, INC., $1,530.47; FAIRBANKS SCALES, INC., $3,452.17; FAMILY FRIENDLY COURT, $15.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $364.58; FELT, GREG, $110.00; FESENMEYER, JERRY A., $900.00; FIELDS, DEBORAH, $351.65; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $195.00; FIRST STREET FLOORING, $4,009.75; FOX, THOMAS W., $600.00; FRANCO, CASSONDRA, $470.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $1,115.04; FRIEDA, DERIK, $120.88; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $525.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $587.80; FRPHI HYDRONICS, LLC, $2,594.35; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $558.85; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $245.72; GLOVAN, ANDREA, $125.00; GMCO CORPORATION, $97,965.89; GOBINS INC, $2,332.30; GOOGLE LLC, $445.33; GORBY, HEATHER, $8,775.00; GOVCONNECTION, INC., $150.41; GREEN, SARAH, $75.00; GUCCIONE, FRANK, $50.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $311.50; HANSCH TOM J & RHONDA, $31,086.76; HARRIS, DAMON L., $409.88; HARTY, NICOLE, $693.00; HAYES, JANIE, $3,725.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $150.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $21.00; HELD, HANK, $200.00; HENRY SCHEIN INC., $6,194.31; HIGH PINE DESIGN, $578.40; HMC NETWORKS, INC., $225.00; HODDE, MICHELE, $113.75; HOME DEPOT PRO, $204.47; HONCE, GRACE, $462.00; HORNE, ANDERSON, $300.00; HRRMC, $140.00; HRRMC, $8,694.70; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,067.88; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $21.39; i3logix, $689.00; ICC, $446.00; IHS PHARMACY, $592.44; IMPRESCO LLC, $1,386.93; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $563.99; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $10,915.73; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $706.49; JOHN DEERE FINANCIAL, $689.38; JOHNSTON, SHERRI, $200.00; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $458.94; JONES, KURT M., $82.70; KALIVODA, NOPAVAN T, $9,504.00; KELLY, DAVID M., $200.00; KIMBALL MIDWEST, $440.26; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE INC., $1,150.00; KUBAT EQUIPMENT & SERVICE, $566.70; KUESTER, KATHLEEN, $94.38; L.N. CURTIS AND SONS, $3,330.00; LANDMARK SURVEYING, $15,125.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $357.38; LEDS, INC., $28.52; LEGALSHIELD, $242.15; LIVING WATERS, $40.00; MAEZ, TYREL, $135.00; MAJESKI, ANDREW, $40.00; MARTIN, LISA, $125.00; MARTIN, RHONDA, $475.00; MARTINEZ, MIKE, $105.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,562.84; MCFARLAND OIL CO., INC., $1,247.75; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $38.34; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $574.96; MEHAFFEY, CHERYL C., $1,513.75; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,067.39; MIDDLETON, J. SCOTT, $332.55; MILLER, ADAM W., $50.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,800.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $505.60; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $809.94; MONTROSE WATER FACTORY, $136.00; MOUNTAIN MAIL, $5,802.84; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $94.97; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $14,620.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $237.72; OGDEN, APRIL, $40.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $282.29; ORRILL, BEVERLY, $1,563.36; ORRILL, MIKE, $8,620.73; OTAK, $5,523.37; PARTSMASTER, $635.03; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $153.83; PERKINS, SHARI L., $1,500.00; PEYROUSE, AARON, $70.00; PLACKNER, WILLIAM, $368.47; PONCHA LUMBER, $470.92; POSTMASTER OF SALIDA, $240.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $2,295.82; PRESSLY, LEANNE, $183.75; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $458.26; RED DOG RADIOS, LLC, $322.65; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $35.00; REED, TARA, $332.50; RHOADS, DONNA, $45.00; RHUS, LLC, $7,500.00; RICE, REBECCA, $200.00; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $18.38; ROEPKE, NEIL, $16.30; Roll Rite LLC, $431.76; S & S CLOSINGS, $75.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $31.98; SAGUACHE COUNTY ROAD & BRIDGE, $3,000.00; SALAZAR, IDA K., $1,485.00; SALIDA ACE HARDWARE, $3,177.63; SALIDA AUTO PARTS, $1,934.15; SALIDA GUNSHOP, $2,852.85; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,397.33; SALIDA STOVE AND SPA, $2,108.00; SALIDA TECH, INC., $10,140.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $53.90; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,245.53; SCANGA MEAT CO., $166.75; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,360.96; SHIP N THINGS, $2,205.67; SIELATYCKI, ELIZABETH, $125.00; SNAP-ON TOOLS, $36.00; SPOT, $1,500.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,072.82; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,439.43; STERICYCLE, INC., $1,400.16; STITCHCRAFT MARKETING, $7,003.75; STRYKER SALES CORPORATION, $2,005.10; SUTTONS RADIATOR INC., $381.00; SYSCO DENVER, $2,871.19; TALBERT, CASEY, $40.00; TANNER, DON, $60.00; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $174.44; THOMAS REUTERS - WEST, $154.50; TIDD, BARBARA, $75.00; TIMBERLINE EVENTS, LLC, $150.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $863.84; TLC CLUB, $582.21; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $125.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,664.23; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $34.26; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $131.41; TRAVNICEK, KEVIN G., $50.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,399.97; TRYG GROUP, LLC, $7,555.00; U.S. BANK, $37,936.35; ULINE, $323.33; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $87.50; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $161.86; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,120.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $600.00; URBONAS, WAYNE, $125.00; VALLEY-WIDE HEALTH SYSTEMS, $488.98; VAN DIEST SUPPLY COMPANY, $1,302.40; VAXCARE, $491.54; VISTA AUTO PARTS, $25.47; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,614.11; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $3,330.00; WALMART COMMUNITY BRC, $3,030.97; WASTE MANAGEMENT, $1,256.35; WELCO LKA, INC., $72.50; WESTERN RECREATION IND., INC., $791.25; WHITEHALL’S ALPINE BG, $501.24; WIARD, MARK, $71.50; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $180.63; XCEL ENERGY, $3,592.21; ZIX CORPORATION, $1,400.00;
$2,514,598.03
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times July 16, 2020
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