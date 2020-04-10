Proceedings for the Board of County Commissioners Relative to the Allowing of Bills for March 2020
Vendor, Amount; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,193.64; A-1 AUTO SERVICE, $1,312.29; AARMS, $225.00; AARON’S AUTO GLASS, INC., $286.79; ACID REMAP LLC, $2,000.00; ADAPT PHARMA INC, $9,000.00; AEROCARE OF SALIDA, $370.00; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $850.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALLEN, MICHAEL S., $100.00; ALLIO, NATALIE, $60.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $5,183.25; ANDERSON, EMILY, $36.54; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $1,350.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARAPAHOE COMMUNITY COLLEGE, $6,638.10; ARGYS PLUMBING, INC., $307.26; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $10,366.67; ATMOS ENERGY, $5,096.49; AUTO ZONE INC., $627.38; AVALANCHE SNOWPLOWING & REMOVAL, $1,022.50; B&B PRINTERS, GUNNISON, INC., $690.60; BAKER, KEITH, $110.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BALDWIN, PATTY, $8.94; BARNTHOUSE, GARY, $341.20; BARTON DESIGN INC., $2,300.00; BARTON, CHRISTIE, $62.00; BEDNARSKI LLC, $348.44; BEHN, BRIAN M., $69.99; BERTRAM, LYNDSAY, $60.00; BLACKFOOT PAVEMENT MAINTENANCE, $2,070.00; BLUE 360 MEDIA LLC, $117.60; BLUE STAR RECYCLERS, $5,562.01; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $75.16; BRADY, KARLIN, $60.00; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $556.90; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,869.81; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,052.96; C & J AUTOMOTIVE, $768.26; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $1,326.45; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $71.88; CALVERT, WILLIAM, $195.60; CAOA, $50.00; CARLSTROM, ANDREA, $335.53; CDPHE (ASD-AR-B1), $33.00; CEBT, $237,037.08; CELESTE HOLBROOK, Ph D, $60.00; CENTURYLINK QCC, $7,536.45; CHADWICK, CHAD, $110.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $28,844.94; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $8,914.91; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $806.47; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $428,851.50; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $355.98; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $500.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CHASE CARD SERVICES, $35,782.20; CHILSON, MOLLY, $100.00; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $85.00; CITI BANK MASTER CARD, $56,060.40; CITY OF SALIDA, $10,904.54; CITY SERVICE VALCON, $30.00; CLARK, CHERYL, $115.00; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,269.38; COLO. COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT, $112.50; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $315.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $854.95; COLO. DEPT OF REVENUE, $150.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BAR ASSOCIATION, CLE, $187.33; COLORADO BARRICADE CO., $304.37; COLORADO CARWASH, $195.25; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $75.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $300.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $1,150.00; COLORADO FIRECAMP, INC., $616.00; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $7,997.85; COLORADO STANDARD, LLC, $15,000.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $14,542.40; COLORADO TOURISM OFFICE, $10,000.00; COMFURT GAS INC., $373.83; COPPER, DEE DEE, $240.68; CORVINUS GROUP, LLC, $3,044.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,981.12; CREST COUNSELING SERVICES, $300.00; CRUZ BAY PUBLISHING, $3,000.00; CURGUS, MARJO, $100.00; CURTIS, DAVID R., $10,666.66; DAVIS, JENNIFER A., $84.00; DE VOY, DANE, $75.00; DEERE CREDIT, INC., $59,893.69; DELANEY, CLAYTON, $750.00; DELL MARKETING L.P., $3,242.87; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $204.20; DELUCA GAS CO., $2,279.82; DENISON, GAIL, $33.00; DEPT OF LABOR BOILER INSPECTION, $80.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DOON, BENJAMIN H., $920.00; DUNLEAVY CHARLES III, $1,575.44; E-470 EXPRESS TOLL, $4.22; Eagle County Board of Commissioners, $305.76; EARHART, KYLE, $1,600.00; EL PASO COUNTY CORONER, $7,500.00; ENVIRO SCIENCES / ALPHA ENERGY, INC., $793.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $30.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $3,505.75; FAMILY FRIENDLY COURT, $22.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FASTENAL COMPANY, $114.98; FELT, GREG, $485.36; FERRETTI, JENNIFER, $300.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $194.47; FOX, THOMAS W., $1,725.00; FRANCO, CASSONDRA, $29.00; FREMONT COUNTY PUBLIC HEALTH, $54.49; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL, LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $754.16; GARNA, $12,000.00; GCR TIRES & SERVICE, $25,216.75; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $938.00; GOBINS INC, $2,968.85; GOODBULB LLC, $641.04; GOODSOURCE SOLUTIONS, $222.60; GOODWIN, MATHEW, $1,400.00; GOOGLE LLC, $437.57; GOVCONNECTION, INC., $2,545.25; GRANZELLA, RUSSELL, $258.68; GRAY, BECKY, $89.80; GREC, $2,605.75; GREEN, PAT, $125.00; GUCCIONE, FRANK, $275.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $126.75; GUNSMOKE TOWING LLC, $2,105.00; HAMME, CLARICE, $287.50; HANSEN METALWORKS, $2,167.00; HAYES, JANIE, $3,675.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $641.00; HELD, HANK, $100.00; HENRY SCHEIN INC., $2,349.49; HMC NETWORKS, INC., $300.00; HOME DEPOT PRO, $1,445.08; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $9,215.02; HRRMC PHARMACY DEPT., $746.64; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $3,221.19; IHS PHARMACY, $794.55; IMPRESCO LLC, $1,369.91; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $1,102.15; INSIGHTFUL PHARMACY SOLUTIONS LLC, $467.50; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $787.43; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $295.00; JACKSON, RONALD L., $170.00; JEFFERSON COUNTY TREASURER, $171.02; JENSON, ANGIE, $60.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $939.78; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $284.16; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $672.22; JONES, KURT M., $114.23; KARNUTA, KAREN, $50.00; KELLY, DAVID M., $50.00; KIMBALL MIDWEST, $797.19; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KOMARNSKY, ANTHONY W., $400.00; KONE INC., $1,150.00; KROSCHEL, AARON, $172.00; KUESTER, KATHLEEN, $88.58; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,394.08; LEACHROD, $790.00; LEGALSHIELD, $242.15; LETOURNEAU, KIM, $60.00; LEXIPOL LLC, $58,407.00; LITTLE CAMBODIA RESTAURANT, $300.00; LLOYD, TAB, $196.01; LONE, SADIA, $730.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $1,600.00; MACN INC. - BV STORE, $699.00; MACY, ANN, $179.99; MAEZ, TYREL, $67.50; MARQUIS, KIM, $1,360.00; MARR, MIKE, $106.95; MARSHALL, KENDALL & HENNESSAY,DONOVAN, $120.00; MARTIN, LISA, $1,899.87; MARTINEZ, MIKE, $415.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $3,630.14; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,745.57; MCDOWELL, JOHN P., $2,063.14; MCFARLAND OIL CO., INC., $13,351.25; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $386.60; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $861.00; MEHAFFEY, CHERYL C., $1,434.88; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $8,521.87; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $342.05; MISHMASH ELECTRIC, INC., $911.50; MITCHELL, LORI, $449.92; MO BURRITO, $208.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,011.00; MONTROSE WATER FACTORY, $600.25; MORGAN, SANDRA, $970.56; MORTIMER, CHARLES, $131.28; MOUNTAIN MAIL, $20,771.58; MULLEN, JACE, $196.01; MULTICARD, $193.99; MUNIREVS, $6,250.00; NAY, MICHELLE, $471.80; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NEWMAN SIGNS, INC., $452.44; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; O’HARE, JANIE L., $125.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $74.80; ORRILL, BEVERLY, $289.63; ORRILL, MIKE, $266.93; PARTSMASTER, $953.86; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $317.25; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $635.04; PETERSON, SCOTT, $109.04; PLACKNER, WILLIAM, $56.17; PONCHA LUMBER, $112.65; POSTMASTER OF SALIDA, $161.70; PRECISION GARAGE DOORS LLC, $600.00; PRO V EXPRESS, $103.41; PROGRESSIVE ALARMS, $225.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PYLE CO, INC. dba BROWN DOG COFFEE, $131.00; QUADIENT, $66.00; QUILL CORPORATION, $45.97; REALTORS OF CENTRAL COLO. INC., $480.00; REGION 10 LEAGUE FOR ECO. ASST./PLANNING, $305.76; REIMER, BRET, $306.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; RHOADS, DONNA, $40.00; RICE, REBECCA, $152.67; RIVERSIDE TROPHIES, $99.90; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $71.03; ROCKY MOUNTAIN POWER, $468.25; ROEPKE, NEIL, $43.00; ROYCE, MICHAEL, $45.62; SALIDA AUTO PARTS, $11,069.21; SALIDA AUTO SALES, $1,624.06; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $725.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $9,431.04; SALIDA TECH, INC., $10,495.00; SANDELL, SCOTT, $195.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,476.01; SANOFI PASTEUR, INC, $1,410.47; SARAH F. WHITTINGTON PC, $10,366.70; SCANGA MEAT CO., $536.38; SHAMROCK FOODS COMPANY, $5,669.61; SHEHANE, JUDITH, $44.64; SHIP N THINGS, $4,248.05; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $125.00; SMITH, KYNDRA, $79.00; SMOYER, KIM, $60.00; SNAP-ON TOOLS, $450.50; SOULED OUT T-SHIRTS, $611.24; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,982.52; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $2,577.64; STEAMPLANT EVENT CENTER, $435.00; STITCHCRAFT MARKETING, $1,854.32; STOLBA, ANNETTE K., $15.00; STORY CENTER, $6,550.80; STRONG TOWNS, $9,014.63; SYDELL INC., $7,637.00; SYMBOLARTS, LLC, $120.00; SYSCO USA II, LLC, $2,216.60; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $945.98; THE ALLIANCE: SART, $400.00; THOMSON REUTERS - WEST, $154.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,619.79; TOM, DANIEL, $521.41; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,611.70; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $2,965.27; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PAGOSA SPRINGS, $5,000.00; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $126.79; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $1,723.50; TRAYNHAM, MELISSA, $60.00; TRIPLETT, ASHLEY, $300.00; TRYG GROUP, LLC, $150.00; U.S. BANK, $45,819.25; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UAACOG, $116,000.00; UAWAE, $1,100.00; ULINE, $450.28; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $43.96; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,050.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $326.24; USAA, $24,727.95; VAN DYKE, RACHAEL, $305.78; VERIZON WIRELESS, $4,447.44; WAGNER EQUIPMENT CO, $32,217.27; WALMART COMMUNITY BRC, $2,824.10; WANIGER, CHLOE, $486.00; WASTE MANAGEMENT, $868.73; WELCH, JENNIFER, $355.00; WELLNESS SCREENING LLC, $164.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $372.00; WEX BANK, $36.58; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,541.45; WILCOX, ERIC, $250.00; WILCOXSON,KIM, $60.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $96.87; WINTER, JOHN, $40.00; WRIGHT, SCOTT C., $15,000.00; XCEL ENERGY, $7,191.07; YOUNG, MORGAN, $301.47; ZELLER, NANCY, $60.00; $1,709,215.26;
Gregory W. Felt, Chairman
Published in The Chaffee County Times April 9, 2020.
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