PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR DECEMBER 2019
Vendor, Amount; 327 MEDICAL PROF CORP, $409.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $5,001.24; A-1 AUTO SERVICE, $2,274.94; AARMS, $675.00; ACA PRODUCTS, $2,461.78; ACTION LOCK SERVICE, $23.00; AEROCARE OF SALIDA, $320.00; AFLAC, $1,534.66; AFLAC-GROUP, $1,945.62; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $407.20; ALLEN, JOANNE J., $50.00; ALLISON, SHAWN, $472.50; ALL-PRO FORMS, INC., $1,794.21; ALS, $2,244.28; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $1,430.66; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $142.80; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $12,451.18; ANDERSON, JASON, $400.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $1,475.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ANTON, DALE, $40.00; ARGYS PLUMBING, INC., $1,012.81; ARK VALLEY HIGH ROLLERS, $350.00; ARK VALLEY VOICE, $142.57; ARKANSAS VALLEY CLEAN WINDOWS, INC., $630.00; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $4,010.70; ATMOS ENERGY, $6,263.98; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $222.00; AUTO ZONE INC., $314.93; AVALANCHE SNOWPLOWING & REMOVAL, $1,722.75; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $50.00; BARNTHOUSE, GARY, $209.00; BEDNARSKI LLC, $631.80; BEHN, BRIAN M., $450.00; BERRY, LYNDON, $700.00; BEYOND MADNESS CATERING, $200.00; BILLESBACH, JAMIE, $358.44; BJORKMAN, SUE, $1,000.00; BLUE STAR RECYCLERS, $6,196.75; BLUE360 MEDIA, $1,008.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $196.74; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $98.31; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $383.26; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $180.50; BUSINESS MACHINES, INC., $127.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,780.66; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; C & J AUTOMOTIVE, $942.36; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $15,410.52; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $318.58; CALPHO, $896.00; CARLSTROM, ANDREA, $274.76; CDPHE (FOOD SERVICE), $4,257.00; CEBT, $236,128.22; CENTRAL MOUNTAIN SBDC, $7,900.00; CENTURYLINK QCC, $6,147.54; CHAFFEE COUNTY CHILDCARE INITIATIVE, $377.74; CHAFFEE COUNTY CLERK, $107.27; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $759.43; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,170.25; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $50.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $409,522.41; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CHIEF PETROLEUM, $502.26; CITI BANK MASTER CARD, $28,024.05; CITY OF SALIDA, $2,837.25; CITY SERVICE VALCON, $150.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $913.00; COGAN, BRUCE, $50.00; COLE FOREST PRODUCTS, $150.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $165.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $79.70; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,050.75; COLO. DEPT OF REVENUE, $119.08; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO CARWASH, $244.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $105.52; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $8,718.12; COMFURT GAS INC., $459.31; COMMUNICATION SOLUTIONS, $601.27; COOK, LINDA, $350.00; COPELAN, JOSHUA, $450.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CP’S PORTABLES, $160.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $671.23; CREST COUNSELING SERVICES, $300.00; CURGUS, MARJO, $50.00; CURTIS, DAVID R., $28,908.33; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $109.80; DAVIS, JENNIFER A., $537.42; DELANEY, CLAYTON, $40.00; DELEO, SHILO, $115.00; DELL MARKETING L.P., $6,274.82; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $1,168.97; DELUCA GAS CO., $50.00; DENISON, GAIL, $11.00; DENVER HEALTH, $6,494.30; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $121,776.12; DOC’S HEATING & COOLING, $1,278.00; DOON, BENJAMIN H., $2,280.00; DUNN, SUSAN H., $2,481.06; EL PASO COUNTY CORONER, $12,600.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $70.00; ENDPOINT DIRECT, $5,300.00; ENERGY SERVICES OF COLO., $155.00; ESO SOLUTIONS, INC., $3,079.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $11.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $357.76; FERGUSON, JAMIE L., $507.50; FESENMEYER, DEBBIE, $782.40; FESENMEYER, JERRY A., $1,200.00; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $195.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $729.09; FOX, THOMAS W., $2,850.00; FRIEDA, DERIK, $219.10; FRPHI HYDRONICS, LLC, $15,359.47; GAGE, MARY, $9.52; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $2,510.31; GCR TIRES & SERVICE, $1,274.01; GOBINS INC, $2,863.68; GOODBULB LLC, $698.75; GOVCONNECTION, INC., $694.83; GRANZELLA, RUSSELL, $257.42; GRAY, BECKY, $515.52; GREAT OUTDOORS CONSULTANTS, $5,942.48; GTS, $135.00; GUARDIAN TAX CO LLC, $9,130.04; GUNNISON COUNTY FINANCE DEPARTMENT, $1,451.70; HADLEY, JOSH, $489.50; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $869.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $256.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $3,446.35; HICKINS, JULIE, $165.00; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HODGE, MARILYN, $46.86; HORNE, ANDERSON, $50.00; HQ INVESTMENTS LLC, $1,027.28; HRRMC, $2,509.94; HRRMC PHARMACY DEPT., $665.33; HUMORE.US LLC, $2,000.00; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $807.95; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $429.51; IHS PHARMACY, $620.47; IMPRESCO LLC, $3,634.17; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $162.10; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $5.61; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $907.00; JACKSON, TRACY, $135.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $4,548.78; JOHN ROBERTS MOTOR WORKS, $39,130.00; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $211,715.44; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $338.73; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $199.84; JONES, KURT M., $433.67; K-D FLAGS, $61.83; KIMBALL MIDWEST, $1,105.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $176.65; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $602.23; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; L.N. CURTIS AND SONS, $3,473.15; L.N. CURTIS AND SONS, $894.50; LARIMER COUNTY WEED DISTRICT, $362.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $547.48; LEGALSHIELD, $261.10; LOVATO AMY, $1,006.01; LUKAS, TERRI, $50.00; MAEZ, TYREL, $10.00; MARQUIS, KIM, $2,640.00; MARTIN, GLENN J., $1,735.74; MARTIN, LISA, $368.06; MARTINEZ, JUSTIN, $50.04; MARTINEZ, MIKE, $210.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $5,238.64; MCFARLAND OIL CO., INC., $15,543.72; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,574.56; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $322.56; MISHMASH ELECTRIC, INC., $85.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONTROSE WATER FACTORY, $223.00; MORGAN, SANDRA, $229.12; MORTIMER, CHARLES, $101.87; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $32,572.57; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $38.20; MOUNTAIN MAIL, $6,780.07; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $317.46; NALA, $150.00; NAY, MICHELLE, $135.90; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NICOLETTI-FLATER ASSO., $4,425.00; NYBERG, NORMAN C., $975.00; ORRILL, BEVERLY, $271.29; ORRILL, MIKE, $60.18; PARTSMASTER, $1,113.57; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $473.03; PAVLOVIC PREDRAG, $6,416.43; PIONEER PRODUCTS, INC., $959.80; PONCHA LUMBER, $40.95; POSTMASTER OF SALIDA, $1,089.75; PREMIER AUTO GLASS & TIRE, $20.00; PRENTISS, RUSTY, $29.50; PRESSLY, LEANNE, $341.25; PRO V EXPRESS, $44.99; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PUEBLO COUNTY COMMISSIONERS, $300.00; QUILL CORPORATION, $640.77; REIMER, BRET, $340.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; RICE, REBECCA, $29.00; RIVERSIDE TROPHIES, $99.90; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $17.40; RPI CONSULTING LLC, $8,000.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $17,470.03; RUSSELL, DEAN C., $125.00; SADEIK, CATHY, $125.00; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $16.48; SALAZAR, IDA K., $300.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,222.41; SALIDA AUTO PARTS, $3,094.53; SALIDA GUNSHOP, $4,675.20; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $11,806.66; SALIDA REGIONAL LIBRARY, $350.00; SALIDA TECH, INC., $9,960.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,625.98; SCANGA MEAT CO., $664.22; SEAN’S LAWN CARE, $1,320.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $7,475.89; SHIP N THINGS, $78.56; SKYLINE STEEL, $7,267.74; SMITH JR., DONALD C., $73.34; SOULCRAFT BREWING, $30.00; SOUTH MAIN REALTY, LLC, $500.00; SOUTHERN GLAZER’S OF COLORADO, $304.86; STACY, MARK J., $180.38; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,933.02; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $845.95; SYSCO USA II, LLC, $1,017.39; TANNER, DON, $56.00; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $861.50; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $6,048.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,654.61; TOM, DANIEL, $452.25; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $3,210.10; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $848.73; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $126.63; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $199.99; TRYG GROUP, LLC, $1,582.50; U.S. BANK, $31,564.28; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; ULINE, $1,488.86; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $980.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $175.21; USAA, $17,994.04; VAN DIEST SUPPLY COMPANY, $6,088.80; VAXCARE, $1,871.15; VERIZON WIRELESS, $4,476.63; VISTA AUTO PARTS, $42.98; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,239.10; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $1,750.00; WALMART COMMUNITY BRC, $3,445.09; WASTE MANAGEMENT, $775.27; WEIDMANN, MARA, $334.33; WELLNESS SCREENING LLC, $262.50; WESTERN DETENTION, $1,101.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $24.00; WEX BANK, $70.37; WHITEHALL’S ALPINE BG, $671.73; WIEGMAN, RYAN, $100.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $441.70; WRIGHT, SCOTT C., $1,540.86; XCEL ENERGY, $11,880.50; , $1,626,815.95
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times January 30, 2020.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.