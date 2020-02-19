PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JANUARY 2020
Vendor, Amount; 327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $3,984.47; A-1 AUTO SERVICE, $4,649.92; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $1,929.19; ACCENT USA, $1,312.72; ACHIEVE INC., $1,500.00; ACTION LOCK SERVICE, $116.00; ADAMS, KARIN, $50.00; AEROCARE OF SALIDA, $550.00; AFLAC, $1,519.13; AFLAC-GROUP, $1,945.62; AG TERRA TECHNOLOGIES, INC, $35.00; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $71.40; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $26,326.46; ANDERSON, EMILY, $165.07; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $700.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $79.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $1,924.88; ARK VALLEY HELPING HANDS, $4,000.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $2,464.63; ATMOS ENERGY, $8,171.17; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $97.75; AUTO ZONE INC., $749.80; AVALANCHE SNOWPLOWING & REMOVAL, $1,963.50; AVIONICS SPECIALISTS, LLC, $1,300.00; B BRAUN MEDICAL INC., $48.94; BAKER, KEITH, $193.04; BAYLESS, JASMINE, $300.00; BEDNARSKI LLC, $7,423.50; BELMONTE, CARMELO, $300.00; BIG 0 TIRES #6162, $904.75; BILLESBACH, JAMIE, $240.12; BLUEGLOBES LLC, $653.69; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $163.95; BOYD, JOANN, $4,208.94; BOYS & GIRLS CLUB OF CHAFFEE COUNTY, $20,000.00; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $341.73; BROWN, ALISON, $40.00; BUENA VISTA ROASTERY, $382.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $254.82; BURBACH & ASSOCIATES, INC., $70.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,843.98; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; C & J AUTOMOTIVE, $609.28; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $12,999.58; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $85.95; CAE4-HA, $370.00; CALPHO, $286.00; CALVERT, WILLIAM, $300.00; CAMPBELL, ROBERT B., $300.00; CARLSTROM, ANDREA, $626.51; CCI FOUNDATION, $15,699.00; CCTA - EASTERN DIVISION, $100.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $16.50; CEBT, $235,111.53; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $199,483.83; CENTURYLINK QCC, $6,049.25; CGRS INC., $10,942.50; CHAFFEE COUNTY CHILDCARE INITIATIVE, $5,000.00; CHAFFEE COUNTY CLERK, $54.90; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $5,313.64; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $981.62; CHAFFEE COUNTY HABITAT FOR COLORADO, $20,400.00; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $2,500.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $429,935.37; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE HOUSING TRUST, $24,775.00; CHAFFEE LOCK AND KEY, $205.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $196.63; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $20.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CHASE CARD SERVICES, $452.74; CHAVEZ, INEZ E., $5,144.26; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $85.00; CITI BANK MASTER CARD, $61,042.59; CITY OF SALIDA, $2,405.37; CITY SERVICE VALCON, $47,923.41; CIVICPLUS, $13,200.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $616.00; CLERK OF THE SUPREME COURT, $325.00; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $450.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,611.05; COLLINS, TRAVIS, $300.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $6,544.84; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $285.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $520.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,420.42; COLO. DEPT OF REVENUE, $117.08; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $187.00; COLORADO ASPHALT SERVICES, INC., $5,815.60; COLORADO ASSESSORS ASSN., $765.00; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $1,563.00; COLORADO CARWASH, $71.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,785.46; COLORADO COMPRESSED GASES, $716.85; COLORADO CORONERS ASSOC., $1,287.00; COLORADO COUNTIES CASUALTY &, $199,288.00; COLORADO COUNTY TREASURERS’ ASSO., $600.00; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $8,941.87; COLORADO SUPREME COURT, $975.00; COLORADO TOURISM OFFICE, $2,500.00; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $100.00; COMFURT GAS INC., $371.42; COMMUNICATION SOLUTIONS, $5,811.87; COMPTON, MARCUS, $300.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $3,474.86; COUNTY WORKERS’ COMP POOL, $254,002.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $87.02; CURTIS, DAVID R., $5,376.01; CUSHING TERRELL, $50,505.00; DAVIS, JENNIFER A., $212.62; DEFURIO, DAKODA, $75.00; DELANEY, CLAYTON, $750.00; DELL MARKETING L.P., $5,600.25; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $275.79; DELUCA GAS CO., $3,072.86; DENISON, GAIL, $322.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DIX, RALPH E., $427.58; DOON, BENJAMIN H., $1,400.00; DTI TRUCKS, $38,750.00; DULAIGH, DAVE, $500.00; E-470 EXPRESS TOLL, $2.05; EHLENFELDT, CODY, $300.00; EL PASO COUNTY CORONER, $1,400.00; ELEVATE HER, $3,200.00; EMPLOYERS COUNCIL SERVICES, INC., $6,000.00; ENVIRO SCIENCES / ALPHA ENERGY, INC., $793.00; ESO SOLUTIONS, INC., $222.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $175.00; FAMILY AND YOUTH INITIATIVES, $10,000.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $19.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $238.28; FESENMEYER, JERRY A., $1,650.00; FINANCIAL ENERGY MANAGEMENT, INC., $37,933.31; FLIGHTBRIDGE ED, INC., $4,900.00; FOX, THOMAS W., $2,025.00; FREEMAN, TERESA, $12.19; FRIEDA, DERIK, $318.44; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $1,246.25; FULL CIRCLE RESTORATIVE JUSTICE, $5,280.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $2,599.55; GARNA, $35,544.00; GELETKA, PATRICIA, $123.80; GELETKA, WILLIAM, $141.43; GLOVAN, BRIAN, $300.00; GOBINS INC, $2,464.74; GOOGLE LLC, $886.44; GOVCONNECTION, INC., $732.14; GRAFIX SHOPPE, $1,856.56; GRAHAM & SONS CONST., INC, $3,868.51; GRANZELLA, RUSSELL, $184.24; GRAY, BECKY, $55.00; GREEN, PAT, $153.04; GREINER, GARY, $197.84; GUARDIAN TAX CO LLC, $94,506.66; GUNDERMAN AUTO BODY, $9,180.50; HADLEY, JOSH, $445.00; HANSCH TOM J & RHONDA, $3,381.22; HAPL, GENE, $300.00; HARRIS SLEUTH SYSTEMS, $9,930.00; HARRIS SYSTEMS USA INC., $28,567.22; HARRIS, DAMON L., $201.45; HARRIS, GINGER, $33.90; HARTY, NICOLE, $421.96; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $474.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $55.00; HECKEL, DENNIS, $300.00; HENRY SCHEIN INC., $3,295.37; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HONCE, GRACE, $315.86; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC, $140.00; HRRMC, $5,337.02; HRRMC PHARMACY DEPT., $783.88; HUMANA ATTN: PROVIDER PAY INTEGRITY, $1,502.54; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $1,932.43; IAPE, $50.00; IHS PHARMACY, $433.08; IMPRESCO LLC, $168.96; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $219.06; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $11.70; ISENBERGER, DICK, $50.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $7,672.00; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $286.00; JACKSON, RONALD L., $425.00; JAMAR TECHNOLOGIES, INC., $1,916.55; JAMES L TREAT &, $611.43; JK MECHANICAL DESIGN LLC, $2,500.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $955.89; JOHN ROBERTS MOTOR WORKS, $68,566.40; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $147.06; JONES, NELSON, $125.00; KAERCHER, CHARLOTTE, $125.00; KEATING, BRADLEY, $1,300.00; KIMBALL MIDWEST, $136.08; KNIGHT SECURITY SERVICES, $422.91; KOMARNSKY, ANTHONY W., $430.00; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,102.98; LEACH, MOLLY, $250.00; LEEWAYE, FRANK G., $6,235.46; LEGALSHIELD, $261.10; LOEFFEL, JOYCE, $40.00; MACDONALD, TAMARA, $10.00; MARTINEZ, MIKE, $245.00; MATHENY, DIANNE, $75.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,702.04; MCCORMICK, BILL, $50.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $32,963.40; MCFARLAND, HARRY A., $300.00; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $220.54; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,600.34; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $480.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,566.91; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $271.46; MILLER WELDING & FABRICATION, $1,220.00; MINDFULNESS IN THE JAIL PROGRAM, $4,750.00; MINI-BLESSINGS, $1,095.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,623.77; MOBILE RECORD SHREDDERS, $556.60; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $826.50; MONTROSE WATER FACTORY, $352.50; MORGAN, SANDRA, $1,455.29; MORRISON, ARRON, $300.00; MOUNTAIN AIR, $763.31; MOUNTAIN MAIL, $5,805.16; MOUNTAIN PHOENIX COFFEE ROASTERS, $43.75; NACO, $450.00; NAMI CHAFFEE COUNTY CO, $4,000.00; NATIONAL BUSINESS FURNITURE, LLC, $498.00; NATIONAL LOCKSMITHING INSTITUTE, $1,195.00; NAY, MICHELLE, $289.69; NELSON, TIM, $300.00; NEOPOST USA INC., $66.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NEWMAN SIGNS, INC., $167.54; NICOLETTI-FLATER ASSO., $3,190.00; NORTHSTAR CHEMICAL CO.INC, $149.95; NOVITAS SOLUTIONS - CASHIER, $1,294.03; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OMNI INSTITUTE, $2,750.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $64.73; ORRILL, BEVERLY, $234.13; ORRILL, MIKE, $45.00; PAPP, ZECHARIAH, $176.90; PAYSON, JUSTIN, $300.00; PEAK FITNESS, $5,640.00; PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE, $20,532.20; PITNEY BOWES INC., $141.97; PLAK SMACKER INC., $779.22; PLUMB, RAY, $1,200.00; PONCHA LUMBER, $191.05; PRENTISS, RUSTY, $300.00; PROGRESSIVE ALARMS, $840.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $1,050.00; PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL LLC, $325.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PUEBLO COUNTY COMMISSIONERS, $140.00; QUILL CORPORATION, $795.90; RAR LLC DBA READY COMM, $358.75; REALTORS OF CENTRAL COLO. INC., $336.00; RED DOG RADIOS, LLC, $1,024.70; REDMOND, C. LORRAINE, $69.60; RELAXATION DENTAL SPECIALTIES SALIDA, $309.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RICE, REBECCA, $374.78; RILEY, CINDA, $50.00; RIVERSIDE TROPHIES, $265.00; ROEPKE, NEIL, $132.50; ROHLFS, JUSTIN, $76.00; ROYCE, MICHAEL, $300.00; RUSSELL, DEAN C., $54.29; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $37.75; SALIDA ACE HARDWARE, $1,667.90; SALIDA AUTO PARTS, $1,920.92; SALIDA AUTO SALES, $19,859.50; SALIDA CIRCUS OUTREACH FOUNDATION, $3,500.00; SALIDA DERMATOLOGY SKIN CARE, $86.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $8,147.18; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $1,800.00; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $1,000.00; SALIDA TECH, INC., $12,724.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,550.54; SANOFI PASTEUR, INC, $169.94; SCANGA MEAT CO., $728.60; SCHILLING, CAROLYN L., $142.37; SCHMIDT, ERIC THOMAS, $800.00; SCHMIDT, JANICE H., $125.00; SGI, $2,339.82; SHAMROCK FOODS COMPANY, $7,384.06; SHEHANE, JUDITH, $673.99; SHIP N THINGS, $204.74; SMITH JR., DONALD C., $205.91; SMITH, MATT, $300.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $511.46; SOUTHWEST CONSERVATION CORPS, $80,000.00; STACY, MARK J., $300.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,953.54; STONE, JEANI, $125.00; SU CASA! FURNITURE & SLEEP SHOP, $493.00; SWANA, $295.00; SYSCO USA II, LLC, $1,530.76; TBK Bank, $41.67; TERRA DRIVE SYSTEMS, $620.76; TESTAMERICA LABORATORIES, INC., $2,771.00; THE HOME DEPOT PRO, $299.29; THORPE, KATIE, $95.00; TIMME ELECTRIC LLC, $2,733.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $568.92; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $310.83; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $187.53; TRAVNICEK, KEVIN G., $300.00; TRAX MEDIA, LLC, $150.00; TRYG GROUP, LLC, $3,600.71; U.S. BANK, $74,857.51; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; U.S. UPFITTERS OF COLORADO, INC., $500.00; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $1,952.36; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $811.22; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,050.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $184.84; USAA, $22,069.00; VARNUM, WILLIAM G., $113.77; VERIZON WIRELESS, $4,667.90; VISTA AUTO PARTS, $37.97; WAGNER EQUIPMENT CO, $6,430.31; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $1,512.50; WALMART COMMUNITY BRC, $2,519.89; WASTE MANAGEMENT, $811.89; WELLNESS SCREENING LLC, $255.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $359.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $218.09; WIARD, MARK, $66.50; WILCOX, SHANNON, $300.00; WILLIAMS, DAREN, $12.44; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $30.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $9,559.61; XCEL ENERGY, $12,281.04; $2,698,730.34.
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Chaffee County Times February 20, 2020.
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