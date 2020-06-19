PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MAY 2020
Vendor, Amount; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $11,217.49; 5280 CONCRETE COATINGS, $6,272.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,539.60; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $96,345.41; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $1,020.00; ACTION LOCK SERVICE, $270.00; ADAMS, KARIN, $40.00; ADAMSON, KAREN, $47.72; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $1,534.06; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $2,021.25; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,966.33; AMERICAN PLANNING ASSOC., $391.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $700.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $109.90; ANTERO ELECTRIC, INC., $185.50; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; AP AIR, INC, $36.70; ARGYS PLUMBING, INC., $116.73; ARK VALLEY HELPING HANDS, $7,333.50; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $48,818.13; ARK VALLEY VOICE, $176.62; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $477.50; ATMOS ENERGY, $6,668.46; AUTO ZONE INC., $150.00; AXON ENTERPRISE, INC., $45,372.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BAYLESS, JASMINE, $33.00; BOBCAT OF THE ROCKIES, $312.37; BRAD’S AUTOMOTIVE REPAIR, $1,203.94; BUENA VISTA ROASTERY, $127.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA SPORTSMAN’S CLUB, $350.00; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $60.94; BURGESS, ROBIN, $38.05; BUSH, STEVE, $1,800.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,897.24; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,963.46; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $75.77; CAMPBELL, WAGNER, FRAZIER & DVORCHAK, $40.00; CARING AND SHARING, $1,200.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $448.50; CEBT, $237,285.94; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $11,681.00; CENTURYLINK QCC, $13,842.51; CHAFFEE COUNTY DHS, $26,816.02; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $30.00; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $5,921.44; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $200.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $416,990.58; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,315.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $109.11; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CHASE CARD SERVICES, $18,951.83; CHILSON, MOLLY, $100.00; CITI BANK MASTER CARD, $5,326.20; CITY OF SALIDA, $2,194.14; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,361.05; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $105.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $124.16; COLO. DEPT OF REVENUE, $379.34; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BARRICADE CO., $946.91; COLORADO CARWASH, $44.75; COLORADO CENTRAL TELECOM, $1,079.46; COLORADO COMPRESSED GASES, $15.20; COLORADO P.O.S.T., $150.00; COLORADO RETAIL SYSTEMS, $111.90; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,236.72; Creekside Gathering Place, $7,333.00; CREST COUNSELING SERVICES, $900.00; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID R., $5,333.33; CUSHING TERRELL, $15,550.00; DEJAY INDUSTRIES, $6,500.00; DELANEY, CLAYTON, $750.00; DELL MARKETING L.P., $1,493.49; DELUCA GAS CO., $1,200.95; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $400.00; DOON, BENJAMIN H., $560.00; DUNN, SUSAN H., $3,596.25; EMERALD CARPET CARE, $2,122.50; ENVIROTECH SERVICES, INC., $41,575.78; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,050.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $7.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $2,416.14; FELT, GREG, $55.00; FIRST COLORADO LAND OFFICE, $1,500.00; FOODSHED ALLIANCE, $500.00; FOX, THOMAS W., $900.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $868.65; GLOVAN, ANDREA, $22.63; GOBINS INC, $2,117.90; GOOGLE LLC, $435.60; GOVCONNECTION, INC., $4,250.17; GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES, $1,825.00; GUARDIAN SPORTS, $5,829.35; GUIDESTONE COLORADO, $10,000.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $206.75; HARRIS SYSTEMS USA INC., $13,800.10; HARTY, NICOLE, $968.00; HAYES, JANIE, $4,475.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $1,000.00; HELD, HANK, $150.00; HENRY SCHEIN INC., $144.45; HMC NETWORKS, INC., $675.00; HODDE, MICHELE, $10,155.75; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $2,905.52; HYLTON LUMBER CO., $211.54; ICP, $325.00; IHS PHARMACY, $247.18; IMPRESCO LLC, $1,773.16; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $5,691.36; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $958.01; JACKSON, TRACY, $140.74; JOHN DEERE FINANCIAL, $224.85; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $2,517.54; JONES, KURT M., $129.25; KAERCHER, CHARLOTTE, $54.79; KIMBALL MIDWEST, $599.69; KNIGHT CUSTOM ELECTRONICS LLC, $4,583.50; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; L.N. CURTIS AND SONS, $172.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $590.50; LEGALSHIELD, $242.15; LETS CORP DBA ORION SYSTEMS, $1,895.00; LIVE NATION, $150.00; LONE TREE ELECTRIC, $117.00; MARQUIS, KIM, $320.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $6,127.39; MCFARLAND OIL CO., INC., $8,704.79; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $873.52; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $391.04; MEHAFFEY, CHERYL C., $1,645.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,176.91; MICRO AGE, $1,500.00; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $326.11; MILES CONSTRUCTION CO, $400.00; MIZELL, MYRON, $1,400.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $156.00; MONARCH SHRINE CLUB, $250.00; MONTROSE WATER FACTORY, $191.75; MOUNTAIN MAIL, $7,213.12; MUNIREVS, $2,500.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $122.28; Opplinger, Ester and Eric, $68.67; ORRILL, BEVERLY, $94.22; ORRILL, MIKE, $5,233.08; PARTSMASTER, $278.00; PONCHA LUMBER, $130.48; POSTMASTER OF SALIDA, $1,000.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $1,475.67; PRESSLY, LEANNE, $507.50; PRO V EXPRESS, $44.99; PROGRESSIVE ALARMS, $3,562.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $200.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QTPOD, $1,425.00; QUILL CORPORATION, $128.57; RATTLE PROMOTIONS, $150.00; REED, TARA, $332.50; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $120.94; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $19,099.38; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $65.92; SALIDA ACE HARDWARE, $2,679.33; SALIDA AUTO PARTS, $7,209.70; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $1,007.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,932.61; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $1,200.00; SALIDA TECH, INC., $10,675.00; SALIDA WALKING TOURS, LLC, $1,500.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,691.02; SARAH F. WHITTINGTON PC, $19,769.75; SCANGA MEAT CO., $308.47; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SETTINGS EVENT RENTAL, $3,448.25; SHAMROCK FOODS COMPANY, $1,244.75; SHERWIN-WILLIAMS CO., $76.38; SMITH, DONNA, $1,400.00; SNAP-ON TOOLS, $1,299.00; SOCIETY FOR CREATIVE ANACHRONISM, $150.00; SOUTHERN COLORADO ECONOMIC, $4,096.07; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,978.86; STRYKER SALES CORPORATION, $803.75; SUNCOR ENERGY USA INC., $173,343.90; SYSCO DENVER, $2,133.30; TBK Bank, $41.67; THE ALLIANCE: SART, $3,333.00; THE ARKANSAS VALLEY CHRISTIAN MISSION, $3,333.00; THE GRAINERY, $10,666.50; THOMAS REUTERS - WEST, $154.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,618.78; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $1,542.26; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $132.42; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $49.99; TRANSROCKIES RUN, $150.00; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $47.72; TRAVEL CARE INTERNATIONAL LLC, $549.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $6,866.00; U.S. BANK, $24,682.91; UAACOG, $92,800.00; ULINE, $2,642.68; UMB BANK, N.A., $102,463.56; UMB BANK, N.A., $12,453.49; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $261.31; UPDOX, $520.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,085.00; VERIZON WIRELESS, $6,654.64; VISTA AUTO PARTS, $57.35; WAGNER EQUIPMENT CO, $9,337.72; WALMART COMMUNITY BRC, $19.88; WASTE MANAGEMENT, $233.12; WELLNESS SCREENING LLC, $123.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $91.18; WIARD, MARK, $108.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $1,206.77; WORLD FUEL SERVICES INC., $5,397.48; WRIGHT, SCOTT C., $10,000.00; ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., $162.87; $1,865,142.62.
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN,
Published in The Chaffee County Times June 18, 2020.
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